Конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон отследили по дням

Специалист по языку тела выяснила, когда зародился конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Для этого эксперту пришлось внимательно изучить все совместные фотографии герцогинь.

Джуди Джеймс определила точное время возникновения разногласий в отношениях Маркл и Миддлтон. Она утверждает, что все началось с того момента, когда они появились на одной сцене на ежегодном форуме королевского благотворительного фонда в феврале этого года.

"Я считаю, что первые знаки будущего столкновения двух этих женщин можно наблюдать на мероприятии, где они оказались вместе со своими мужьями на одной сцене. Тогда они приобрели звание "фантастической четверки", которая будет заниматься филантропической деятельностью. Меган пыталась зеркально отразить позы Кейт, чтобы таким образом влиться в семью, однако все движения герцогинь доказывают, что их смех был неестественным", - сказала Джуди в интервью the Mirror.

"В какой-то момент дискуссии принц Уильям даже встал для того, чтобы уточнить, что идея проекта принадлежала его супруге. Он как будто попытался защитить свою территорию от захватчика, – продолжила эксперт. – Миддлтон использовала те движения и позы, которые использовала годами. Например, она смотрела Гарри в глаза, когда рассказывала шутку. Однако их контакт был прерван Маркл, которая попросила мужа поделиться этой шуткой с ней".

В июле герцогини отправились на финал теннисного турнира на стадион Уимблдон. Специалист считает, что Меган в тот момент пыталась получше узнать Кейт. "Это была первая и единственная попытка подружиться. Женщины сидели близко друг другу, смеялись и иногда смотрели друг другу в глаза. Но после посещения стадиона мы видим только формальные позы. Обычно Миддлтон стоит всегда впереди, а Маркл – сзади нее или рядом. Вероятно, она внимательно рассматривает Кейт и пытается перенять ее опыт или хочет понять, что ею движет", – поведала Джеймс.

Известно, что супруга принца Уильяма всегда придерживается королевских традиций, а Меган обожает перемены. "Пока мы не можем до конца утверждать, что между женщинами существует открытая вражда. Нам будут всячески доказывать, что их связывает крепкая дружба, а не прохладные формальные отношения", - заключила эксперт.

Напомним, что в прошлую субботу, 24 ноября, герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что в следующем году собираются покинуть Ноттингемский коттедж, который находится на территории Кенсингтонского дворца – резиденции Уильяма и Кейт. После этой новости стали распространяться слухи о том, что две семьи не могут жить вместе. Согласно официальной версии, пара переберется во Фрогмор-хаус для того, чтобы иметь больше места, когда родится их первенец.