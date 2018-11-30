Рита Ора засветила ягодицы перед публикой

Британская певица Рита Ора надела на мероприятие неудачное платье, которое задралось во время прохода по красной дорожке. Однако звезде с блеском удалось выйти из неприятного положения.

В четверг, 29 ноября, артистка посетила вечеринку Cartier Precious Cargo в Сиднее. Рита Ора появилась перед фотографами в легком бежевом платье от голландского модельера Ирис ван Херпен и туфлях-лодочках на высоком каблуке. Во время прохода по красной дорожке подул сильный ветер, который поднял подол ее платья. Однако звезда ничуть не смутилась и продолжила улыбаться перед камерами.

Исполнительница посетила Австралию в рамках продвижения своего нового альбома Phoenix. В среду Рита выступила на церемонии награждения ARIA Awards, где исполнила свой хит Let You Love Me. О том, какое сильное волнение она испытала перед шоу, певица рассказала в интервью The Daily Telegraph.

"Я хочу произвести хорошее впечатление на публику. Мне очень хочется познакомиться с австралийской культурой и музыкой поближе, поэтому я не могу не волноваться", – поделилась исполнительница.

Она также поблагодарила всех своих австралийских поклонников в Instagram. "Спасибо, что пригласили меня со своей командой исполнить Let You Love Me. Мне здесь очень понравилось, и я не хочу уезжать!" – написала она.

Недавно Рита Ора рассказала, что многие ее фанаты страдают от буллинга. Звезда часто получает сообщения от мужчин и женщин, которые делятся своими страхами и комплексами. "У меня много молодых поклонников, которые чувствуют себя недостаточно красивыми из-за хейтеров", – признала она. Певица советует своим фанатам не терять веры в себя и продолжать следовать своей мечте.