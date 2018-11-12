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Ноя. 12, 2018
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"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке

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11 ноября в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards.Награды присуждают звездам кино, телевидения, шоу-бизнеса и других областей. Определяют победителей простые люди, которые голосуют за своих любимцев в интернете.

Таким образом, по красной дорожке прошлись Виктория Бекхэм, Рита Ора, Мила Кунис и многие другие. Особое внимание привлекла к себе голливудская дива Скарлетт Йоханссон, появившаяся на публике с таким декольте, что у многих зрителей захватило дыхание. "Вот это дыньки!", "Ого! Ну и сиси", "Вот это грудь", – высказались восхищенные пользователи Сети.

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