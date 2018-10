Известная певица шокировала "голым" фото

Миллиона лайков за несколько часов удостоился снимок британской певицы Риты Оры. Исполнительница позирует перед фотографом абсолютно голой.

Фанаты Риты Оры в восторге: 27-летняя британская певица продемонстрировала роскошное тело, прикрыв некоторые его части. На артистке – только красные перчатки.

Откровенное фото было сделано для журнала Clash. Ора сопроводила снимок новой песней Let Me Love You.

Рита не стесняется своего тела и часто демонстрирует его фанатам. Однако для этого она, как правило, выбирает откровенные наряды, а не оголяется. К примеру, на одном из концертов певица выступала в топе и латексных шортах, обнажающих ягодицы.

А в августе этого года, во время итальянских каникул, британская звезда решила позагорать без купальника. На яхте недалеко от берега певица избавилась от лишней одежды, а бойфренд с удовольствием помог ей.

Пара внимательно рассматривала обнаженную грудь артистки и что-то обсуждала. Исполнительница тут же попала в объективы вездесущих папарацци, которые не преминули порадовать фанатов Риты результатами своей охоты.