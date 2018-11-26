Роскошь и грация: Матильда феноменально посвежела после расставания со Шнуровым
Матильда Шнурова позирует в полумраке комнаты. Облаченная в ярко-красное облегающее платье 32-летняя светская львица демонстрирует тонкий профиль и по-девически изящную фигуру.
Пользователей соцсети поразила свежесть и изысканная красота экс-супруги Сергея Шнурова. "Шикарная, глубокая, наполненная и изящная", "Образец хрупкой женственности в сочетании с независимостью. Вдохновляете", "Роскошная утонченная самодостаточность", "Лаконично и прекрасно", – прокомментировали фото подписчики.
Кроме того, Матильду сравнили с грациозным лебедем и посвятили ей стихотворение:
Как быть такой красивой
можно
В такой период жизни сложный?
Проснувшись, выглядеть моложе.
Скажите, как это возможно?
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что Матильда встречается с состоятельным ресторатором из Питера Сергеем Шпонькой. Влюбленных застукали в аэропорту Пулково. Они нежно обнимали друг друга и непринужденно общались.
Напомним, официальный развод певца с женой Матильдой был оформлен 15 августа 2018 года. Решение, по словам лидера "Ленинграда", было принято "с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу".
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