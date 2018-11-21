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Шоу-бизнес

Лорак прикрыла наготу плащом из клеенки

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
 Ани Лорак занята созданием нового клипа. Артистка поделилась снимком с бэкстейджа с поклонниками. 

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В личном микроблоге Ани опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде. Артистка облачена в  плащ оригинального кроя, который сшит из плотной ткани, напоминающей клеенку.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Откинутая назад пола наряда открывает взору стройную ножку, что добавляет снимку пикантности. Также артистка надела лодочки на высоком каблуке.

У поклонников странный образ артистки вызвал неоднозначные ассоциации. Примечательно, что некоторые фолловеры Лорак отметили, что артистка прикрывает плащом наготу.

"Нежная как суфле😂👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это что из натяжного потолка материал 😁✋", "Вау)вторая кожа", "костюм самки богомола 👍🏼", "Первая ассоциация – принцесса Лея:)))", "Сама на себя не похожа, красивая, но плащ.. Как-будто сняли пленку с молока и одели", "Без трусов", – рассуждали пользователи Сети.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Отметим, что для выступлений и съемок Лорак часто выбирает провокационные костюмы. Недавно знаменитость привела поклонников в восторг, удачно подобрав концертный наряд. Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.

Однако не всегда наряды звезды вызывают у зрителей положительные эмоции. Ранее выступление Ани Лорак на одном из центральных каналов породило бурю критики. Поклонникам не понравился вызывающий макияж певицы и ее слишком откровенное платье.

Автор: Руслана Алексеева21 ноября 2018, 19:32
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