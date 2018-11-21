Лорак прикрыла наготу плащом из клеенки
В личном микроблоге Ани опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде. Артистка облачена в плащ оригинального кроя, который сшит из плотной ткани, напоминающей клеенку.
Откинутая назад пола наряда открывает взору стройную ножку, что добавляет снимку пикантности. Также артистка надела лодочки на высоком каблуке.
У поклонников странный образ артистки вызвал неоднозначные ассоциации. Примечательно, что некоторые фолловеры Лорак отметили, что артистка прикрывает плащом наготу.
"Нежная как суфле😂👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это что из натяжного потолка материал 😁✋", "Вау)вторая кожа", "костюм самки богомола 👍🏼", "Первая ассоциация – принцесса Лея:)))", "Сама на себя не похожа, красивая, но плащ.. Как-будто сняли пленку с молока и одели", "Без трусов", – рассуждали пользователи Сети.
Отметим, что для выступлений и съемок Лорак часто выбирает провокационные костюмы. Недавно знаменитость привела поклонников в восторг, удачно подобрав концертный наряд. Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.
Однако не всегда наряды звезды вызывают у зрителей положительные эмоции. Ранее выступление Ани Лорак на одном из центральных каналов породило бурю критики. Поклонникам не понравился вызывающий макияж певицы и ее слишком откровенное платье.
Украинский лидер поразил нелепым выпадом
Преступник обчистил дом высокопоставленного чиновника
Шоумен находится на другом конце Земли
Оперная дива раскрыла личные тайны