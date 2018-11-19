Лорак разгромили за прозрачное платье и ужасный макияж
Известная певица приняла участие в концерте "Субботний вечер" на канале "Россия 1". Лорак выступила с новой композицией "Я буду твоей".
Поклонники от новой песни не в восторге. "Песня — конвейер очередной. Ни смысла, ни мелодики, ни чувств", – написали комментаторы.
Еще резче подписчики высказываются о наряде исполнительницы. Артистка появилась на сцене в прозрачном бледно-розовом платье с внушительным декольте, пишет "Обозреватель".
"Мейк делал стилист-самоучка или сама накрасилась? Платье из разряда "весь товар напоказ". Ладно, хоть петь умеет", – ворчат разочарованные фанаты. "Вся нарисованная. Такая резкая. То полуголая. То полупрозрачная. Многовато открытости", – поддерживают критика коллеги. "Вечная ее проблема – макияж. Такое красивое, нежное платье и боевой раскрас!" – ужасается подписчик.
Ани Лорак не впервые за последнее время оказывается под ударом ценителей ее творчества. Недавно певица решила порадовать поклонников видео, снятым дома, – исполнительница просто танцевала в блестящем платье с высоким разрезом на боку. Вместо комплиментов Лорак получила кучу возмущенных комментариев: ее обвинили в неумении двигаться и отругали за откровенный наряд.
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