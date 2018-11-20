Скандальный победитель "Голоса" похвастался первым клипом
Ученик Пелагеи записал первый клип на песню "Родина". Работа проводилась в Оренбургской области, а 18 ноября состоялся предпремьерный показ ролика. Рутгер в микроблоге написал, что будет очень рад комментариям зрителей.
Напомним, Гарехт в суперфинале исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили статуэтку и миллион рублей от Первого канала. Но многие россияне не согласились с итогом шоу, из-за чего в Сети разгорелся скандал.
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