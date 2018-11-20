"Слишком секс": Лорак в черном облегающем наряде возбудила народ

Певица порадовала поклонников сексапильным образом. Снимок в обтягивающем черном блестящем костюме Ани Лорак выложила в Instagram.

Артистка любит демонстрировать свои женственные формы, умело подчеркивая свои достоинства за счет правильно подобранной одежды. Вот и сейчас Лорак выбрала для очередного выступления наряд, который привел пользователей соцсети в восторг и возбуждение.

Примечательно, что комплиментами исполнительницу осыпали с ног до головы как мужчины, так и представительницы прекрасного пола. Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.

(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Нереальная", "Вау, нереально!.. Бомба-граната???))", "Великая!!! Фото огонь!!! Вы невероятно красивая! Вы самая лучшая! Вы самая любимая!", "Наша дива, восточная красавица", – прокомментировали снимок поклонники артистки. Однако некоторым костюм Лорак показался излишне вызывающим. "Слишком секс", – высказался один из них.

Отметим, что не всегда наряды звезды вызывают у зрителей положительные эмоции. Так, ранее выступление Ани Лорак на одном из центральных каналов породило бурю критики. Им не понравился вызывающий макияж певицы и ее слишком откровенное платье.