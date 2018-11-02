Звезда "Папиных дочек" пошла по стопам развратной актрисы

Елизавета Арзамасова шокировала поклонников новым имиджем. Подписчики в растерянности: "дочка" стала похожа на американскую актрису Беллу Торн, которая недавно отметилась в весьма откровенном видео.

Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram снимок, сделанный в гримерке перед началом спектакля. "А уже меньше, чем через 2 часа, играем "Камень", – подписала фото актриса.

Фанаты заметили, что в новом образе Лиза похожа на Уму Турман – и даже лучше. "Хороша, круче чем Ума)", "Черная Бетти", "Вы Елизавета отлично смотритесь в "леопардовском" наряде", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Другие же отметили, что Арзамасова стала похожа на Беллу Торн.

Последнее сравнение, возможно, не особенно лестно для Лизы. Как писали Дни.Ру, 21-летняя американка Белла Торн приняла участие в эротической фотосессии около шеста для стриптиза. Видео со съемок на днях появилось в Сети и вызвало массу откликов поклонников. Они не узнали в актрисе девочку, которая была звездой "Диснея".

Елизавета Арзамасова стала известна широкому зрителю в весьма юном возрасте – она сыграла роль отличницы и скромницы Галины Сергеевнгы в сериале "Папины дочки". Недавно Лиза удивила поклонников серией фотографий в бикини. Надо отметить, что под снимком не появилось ни одного негативного комментария – все подписчики хвалили подтянутую фигуру повзрослевшей актрисы.