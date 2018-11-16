На актера из "Физрука" напали с ножом

Актер Юрий Катаев попал в больницу после ссоры с женой. Известного по сериалу "Физрук" артиста ранили ножом в плечо.

Юрия Катаева доставили в одну из московских клиник 16 ноября. У актера – ножевое ранение в плечо. По предварительным данным, во время ссоры на него с ножом напала супруга.

Пострадавший в сознании, по словам врачей, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло на Маломосковской улице столицы.

Заявление на супругу актер не написал. Но и покрывать свою чрезмерно эмоциональную жену 34-летний артист не стал – подтвердил ее вину. Юрий Катаев сам вызвал медиков, которые доставили его в травмпункт НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Зрители знают Юрия Катаева по таким телевизионным проектам, как "Москва. Три вокзала", "Физрук", "Карпов", напоминает Teleprogramma.pro.

Днем ранее в столице поссорились поэты Виктор Куллэ и Иван Жданов. Конфликт закончился ножевым ранением одного из них. Сначала сообщалось, что Куллэ пырнул коллегу во время ссоры, однако появившиеся позже подробности заставили усомниться в этой версии.

Выяснилось, что Жданов устроил пьяный скандал и избил хозяина квартиры. А затем схватил нож и воткнул его себе в филейную часть. Вину он пытался свалить на своего коллегу по писательскому цеху.