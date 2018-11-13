Известный актер в шоке от каминг-аута своего сына
Смит-младший прервал выступление музыканта для того, чтобы заявить: Тайлер – его бойфренд. Рэпер во время этого каминг-аута хохотал – так что неясно, всерьез говорил Джейден или это была шутка.
"Я хочу сказать вам кое-что. Тайлер не хочет говорить, но он – мой ***** бойфренд. Это правда!" – заявил сын знаменитого актера. Рэпер ответил на странное заявление Смита-младшего в Twitter – музыкант назвал друга сумасшедшим, передает РЕН ТВ.
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