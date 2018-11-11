Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 ноября 2018 года
Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова
В годовщину смерти сатирика Михаила Задорнова в программе "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой на телеканале "Россия 1" решили вспомнить о юмористе. На передачу пришли первая жена артиста Велта Задорнова и вторая супруга Елена Бомбина с дочерью.
Поделился личными воспоминаниями и сам Максим Галкин. Он рассказал, что Михаил Задорнов советовал молодым артистам в целях конспирации носить головные уборы и кривить лицо, что тут же и продемонстрировал. Зрительный зал отреагировал смехом.
Максим Виторган усомнился в своем отцовстве
Актер Максим Виторган ответил на вопрос о повторной беременности своей жены Ксении Собчак. Он в шутку заметил, что если ведущая и беременна, то точно не от него.
Отметим, слухи о том, что Ксения Собчак готовится во второй раз стать матерью, ходят уже давно. При этом сама она регулярно дает основания для церкулирования подобных сплетен.
Капризы Меган Маркл привели к проблемам в королевской семье
Тревожные новости пришли из Туманного Альбиона. Выяснилось, что спустя всего шесть месяцев после грандиозной свадьбы решила уволиться персональный помощник Меган Маркл.
О причинах этого внезапного решения в королевском дворце не распространяются. Говорят, что именно помощник смогла учесть все пожелания возлюбленной принца Гарри, которая в тот период стала крайне капризной.
"Было неприятно": Карина Мишулина о романах отца с несовершеннолетними
Карина Мишулина рассказала о своем отношении к Тимуру Еремееву, который называет себя внебрачным сыном актера Спартака Мишулина. Она подчеркнула, что читать откровения молодого человека ей было неприятно.
В частности, ее возмутило заявление о том, что артист крутил романы с несовершеннолетними девушками и отказался признавать собственного ребенка. Также она сомневается, что Тимур Еремеев действительно приходится ей родственником.
"Боль неимоверная": Волочкова опозорилась на концерте
В неловкую ситуация во время своего выступления в Красногорске попала балерина Анастасия Волочкова. На глазах у полного зрительного зала она завалилась на сцену.
Видео с инцидентом танцовщица сама опубликовала на своей странице в Instagram, поблагодарив присутствовавших за поддержку. Также она призналась, что в тот момент смогла собраться и продолжить свое выступление, однако после испытала очень сильную боль.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 11 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.
На шоу вспомнили покойного сатирика
Анастасия Решетова дала повод для слухов о замужестве
Поклонники сатирика возмутились теме, которую поднял журнал ведущего
Продюсер признался, что не мог спать, когда его жена уезжала на гастроли