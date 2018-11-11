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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 ноября 2018 года

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Нп проходит и дня, чтобы новые скандальные подробности из жизни звезд или дерзкие комментарии знаменитостей ни стали достоянием общественности. Следить за бурным потоком информации лучше доверить профессионалам, которые выберут самые важные или скандальные темы. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 ноября 2018 года.
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Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова

В годовщину смерти сатирика Михаила Задорнова в программе "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой на телеканале "Россия 1" решили вспомнить о юмористе. На передачу пришли первая жена артиста Велта Задорнова и вторая супруга Елена Бомбина с дочерью.

Поделился личными воспоминаниями и сам Максим Галкин. Он рассказал, что Михаил Задорнов советовал молодым артистам в целях конспирации носить головные уборы и кривить лицо, что тут же и продемонстрировал. Зрительный зал отреагировал смехом.

Максим Виторган усомнился в своем отцовстве

Актер Максим Виторган ответил на вопрос о повторной беременности своей жены Ксении Собчак. Он в шутку заметил, что если ведущая и беременна, то точно не от него.

Отметим, слухи о том, что Ксения Собчак готовится во второй раз стать матерью, ходят уже давно. При этом сама она регулярно дает основания для церкулирования подобных сплетен.

Капризы Меган Маркл привели к проблемам в королевской семье

Тревожные новости пришли из Туманного Альбиона. Выяснилось, что спустя всего шесть месяцев после грандиозной свадьбы решила уволиться персональный помощник Меган Маркл.

О причинах этого внезапного решения в королевском дворце не распространяются. Говорят, что именно помощник смогла учесть все пожелания возлюбленной принца Гарри, которая в тот период стала крайне капризной.

"Было неприятно": Карина Мишулина о романах отца с несовершеннолетними

Карина Мишулина рассказала о своем отношении к Тимуру Еремееву, который называет себя внебрачным сыном актера Спартака Мишулина. Она подчеркнула, что читать откровения молодого человека ей было неприятно.

В частности, ее возмутило заявление о том, что артист крутил романы с несовершеннолетними девушками и отказался признавать собственного ребенка. Также она сомневается, что Тимур Еремеев действительно приходится ей родственником.

"Боль неимоверная": Волочкова опозорилась на концерте

В неловкую ситуация во время своего выступления в Красногорске попала балерина Анастасия Волочкова. На глазах у полного зрительного зала она завалилась на сцену.

Видео с инцидентом танцовщица сама опубликовала на своей странице в Instagram, поблагодарив присутствовавших за поддержку. Также она призналась, что в тот момент смогла собраться и продолжить свое выступление, однако после испытала очень сильную боль.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 11 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.

11 ноября 2018, 17:11

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