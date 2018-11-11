Капризы Меган Маркл привели к проблемам в королевской семье
Существует устойчивый стереотип о том, что девушки чрезвычайно много внимания уделяют тому, как пройдет их свадьба, от глобальных вопросов вплоть до самых мелких внешних деталей. И, если верить блуждающим по Королевскому дворцу Великобритании слухам, в случае Меган Маркл этот стереотип оказался оправдан на все 100%.
Ситуацию усугублял принц Гарри. Он придерживался позиции "все, что Меган хочет, она получит". Сама актриса в период подготовки к свадьбе стала крайне требовательна, придирчива и в какой-то степени безжалостна. Все, кто не разделял ее видения свадебной церемонии, были уволены. А вот личный помощник в тот неспокойный период остался. И, по оценкам многих близких к происходившему тогда в Королевском дворце, успех церемонии бракосочетания – это во многом именно его заслуга.
Тем неожиданнее оказалась новость об увольнении личного помощника Меган Маркл спустя всего шесть месяцев после этого грандиозного успеха. "Мелисса – очень талантливый человек", – цитирует издание Sunday Express источник в Королевском дворце. "Все будут скучать по ней", – добавил он, подчеркнув, что такое решение стало настоящим шоком. Официальный комментарий по этому поводу пока не поступал.
Напомним, ранее стало известно о скандале, разгоревшимся во время подготовки к свадьбе между Меган Маркл и королевой Елизаветой II. Дескать, невеста очень хотела надеть определенную тиару на церемонии, и это был единственный раз, когда ей не смог помочь даже принц Гарри. В дело вмешалась королева, которая заявила, что Меган Маркл наденет на голову только то, что ей будет позволено.
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