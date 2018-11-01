Знаменитый актер случайно "засветил" голую любовницу (видео)

Филиппинский актер Сесар Монтано снимал видеопоздравление для поклонника, когда в кадр случайно попала обнаженная женщина. Ролик сначала появился на странице артиста в Facebook, однако был быстро удален.

На видео Монтано поздравляет одного из своих поклонников с днем рождения. Мужчина настолько увлекся разговором, что даже не заметил, как его обнаженная подруга зашла в комнату и взяла со стола полотенце. Судя по всему, героиня ролика тоже не подозревала, что ее снимают. Подписчики сразу обратили внимание на таинственную незнакомку и написали об этом в комментариях к видео. Актер сразу удалил ролик. Однако СМИ удалось его сохранить.