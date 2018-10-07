Откровенные фото Кейт Миддлтон, новая трагедия в жизни Ани Лорак, день рождения Владимира Путина, отъезд певицы Полины Гагариной из России – все это стало предметом споров пользователей Сети на текущей неделе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Обнаженную Кейт Миддлтон сняли в ванной с принцем Уильямом

Многие помнят давний скандал с фотографиями обнаженных Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который закончился судебным разбирательством.

Теперь в Сети появились еще более откровенные снимки королевской семьи, однако теперь это сделано осознанно.

Гастроли переживающей предательство Лорак привели к смерти

Жизнь певицы Ани Лорак омрачила трагедия. Автомобиль, который перевозил гастрольное оборудование артистки, попал в смертельное ДТП.

Грузовик "Камаз" из команды певицы столкнулся с легковым автомобилем. Сообщается, что фура перевозила концертное оборудование в другие города.



В чем секрет Владимира Путина

У Владимира Путина сегодня день рождения – президенту России исполнилось 66 лет. Не секрет, что в таком возрасте многие люди уже отходят от дел, сидят с внуками и постепенно отрываются от активной общественной жизни.

Глава государства выглядит для своего возраста бодрым и подтянутым. В чем же главный секрет Владимира Путина? Читайте наш материал.



Полина Гагарина покинула Россию после провокации

Недавно Полину Гагарину жестко раскритиковали за неудачный выбор наряда. Судя по всему, певицу не особо волнуют едкие комментарии в ее адрес. В данный момент артистка проводит время в Париже.

На опубликованном в Instagram снимке Гагарина позирует на фоне Эйфелевой башни. Пост дополнен размышлениями певица. Она поинтересовалась у подписчиков, есть ли у них "доска желаний".



Меланья Трамп пошла войной на мужа

5Первая леди США Меланья Трамп призналась, что далеко не во всем согласна с супругом. Она всегда открыто ему об этом говорит.

Американский лидер Дональд Трамп активно ведет Twitter. Зачастую он делает слишком резкие и провокационные заявления.

Такие выпады в Cети не поддерживает даже его супруга. "Я не всегда согласна с тем, что он пишет, и я говорю ему об этом. Я откровенно высказываю ему свое мнение и даю советы", – призналась Меланья.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 7 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ!

