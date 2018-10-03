Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 октября 2018 года
Принц Гарри с любовницей обманул Меган Маркл
На одном из приемов в Австралии принц Гарри и его супруга Меган Маркл нос к носу столкнулись с бывшей любовницей внука Елизаветы II Дженной Кулман. Очевидцы поделились с общественностью пикантными подробностями этой нежданной встречи.
Рассказывают, что принц Гарри сильно побледнел при виде бывшей возлюбленной и попытался вовсе ее не заметить. Сама она расплылась в приветственной улыбке. Прошмыгнув к столику, за которым его ждала Меган Маркл, королевский отпрыск на ее вопросы ответил, дескать, ничего не произошло.
Фадеева заподозрили в романе с известной певицей
Сына одного из самых известных музыкальных продюсеров России Максима Фадеева Савву стали часто замечать в компании солистки группы Serebro Ольги Серябкиной. Пошли слухи, что они встречаются.
Несмотря на откровенный и несколько провокационный сценический образ, Ольга Серябкина не пускает журналистов в свою жизнь, и слухи о новом романе комментировать не стала. Общественность, тем не менее, ждет последних новостей, чтобы узнать новые подробности происходящего.
Малахов отдал истекающую кровью звезду "Дома-2" врачам
Звезда телепроекта "Дом-2" на телеканале ТНТ Дарья Друзьяк продолжает служить источником скандальных новостей. У девушки, рассказавшей об интимных отношениях с музыкантом Александром Серовым, пошла кровь во время съемок программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".
Камера крупным планом продемонстрировала зрителям красное пятно на белом диване, на котором сидела бывшая участница телестройки. Прямо из студии ее доставили в больницу с подозрением на выкидыш.
Дочь Успенской ужаснула лысой головой и беззубым ртом
В жуткую историю посвятила подписчиков своей страницы в Instagram певица Любовь Успенская. Ее дочь Татьяна упала с велосипеда, сломала челюсть и выбила несколько зубов.
В итоге девушку еще и обрили налысо. Поклонники переживают, что проблема может быть серьезнее, чем простое падение с велосипеда.
Сестра устроила гламурную фотосессию мертвой звезды "Дома-2" в гробу
В аккаунте в Instagram бывшей участницы шоу "Дом-2" Полины Лобановой, чью трагическую смерть вся страна обсуждала несколько месяцев назад, появилось новое фото. Сестра девушки выложила ее снимок из гроба.
Многие такого подхода к памяти о погибшей родственницы не оценили. Другие уверены, что убитая горем сестра действовала из лучших побуждений.
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