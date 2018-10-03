Узнать сокровенные тайны знаменитостей и услышать последние шокирующие подробности из личной жизни звезд хотят многие. Благо сами артисты порой дают достаточно поводов для пересудов. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Принц Гарри с любовницей обманул Меган Маркл

На одном из приемов в Австралии принц Гарри и его супруга Меган Маркл нос к носу столкнулись с бывшей любовницей внука Елизаветы II Дженной Кулман. Очевидцы поделились с общественностью пикантными подробностями этой нежданной встречи.

Рассказывают, что принц Гарри сильно побледнел при виде бывшей возлюбленной и попытался вовсе ее не заметить. Сама она расплылась в приветственной улыбке. Прошмыгнув к столику, за которым его ждала Меган Маркл, королевский отпрыск на ее вопросы ответил, дескать, ничего не произошло.

Фадеева заподозрили в романе с известной певицей

Сына одного из самых известных музыкальных продюсеров России Максима Фадеева Савву стали часто замечать в компании солистки группы Serebro Ольги Серябкиной. Пошли слухи, что они встречаются.

Несмотря на откровенный и несколько провокационный сценический образ, Ольга Серябкина не пускает журналистов в свою жизнь, и слухи о новом романе комментировать не стала. Общественность, тем не менее, ждет последних новостей, чтобы узнать новые подробности происходящего.

Малахов отдал истекающую кровью звезду "Дома-2" врачам

Звезда телепроекта "Дом-2" на телеканале ТНТ Дарья Друзьяк продолжает служить источником скандальных новостей. У девушки, рассказавшей об интимных отношениях с музыкантом Александром Серовым, пошла кровь во время съемок программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".

Камера крупным планом продемонстрировала зрителям красное пятно на белом диване, на котором сидела бывшая участница телестройки. Прямо из студии ее доставили в больницу с подозрением на выкидыш.

Дочь Успенской ужаснула лысой головой и беззубым ртом

В жуткую историю посвятила подписчиков своей страницы в Instagram певица Любовь Успенская. Ее дочь Татьяна упала с велосипеда, сломала челюсть и выбила несколько зубов.

В итоге девушку еще и обрили налысо. Поклонники переживают, что проблема может быть серьезнее, чем простое падение с велосипеда.

Сестра устроила гламурную фотосессию мертвой звезды "Дома-2" в гробу

В аккаунте в Instagram бывшей участницы шоу "Дом-2" Полины Лобановой, чью трагическую смерть вся страна обсуждала несколько месяцев назад, появилось новое фото. Сестра девушки выложила ее снимок из гроба.

Многие такого подхода к памяти о погибшей родственницы не оценили. Другие уверены, что убитая горем сестра действовала из лучших побуждений.

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