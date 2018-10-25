"Беда приходит неожиданно": прооперированная Лобода плачет от боли и отчаяния

Певице сделали операцию. Запланированные на конец недели концерты в Москве перенесены на будущий год. Поклонники плачут вместе с лучшей артисткой страны.





"Плачу от боли и обиды, – выступила Лобода с обращением к поклонникам. – Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне – всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь – непредсказуема".

"Беда всегда приходит неожиданно и меняет все, – продолжает артистка. – Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я – фаталист, а значит, все так, как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем!"

Рассказала артистка и про судьбу отмененных концертов: "Наши партнеры с большим трудом нашли новые даты встречи – 17, 18 и 20 января 2019 года. Все приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена". "Берегите себя и своих близких! Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!" – заключила Лобода.

Как ранее сообщила пресс-служба певицы, вечером 23 октября Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Врачи сделали все возможное для стабилизации состояния артистки, но потребовалась срочная операция.