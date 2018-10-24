Концерты под угрозой отмены: поклонники молятся за Лободу

Певица остается в больнице. И это не пиар, как многие решили, узнав о ее заболевании.

"Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки, – сообщил поздно ночью менеджмент артистки. – Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки. Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало".

Но уже утром стала появляться информация о возможном переносе трех московских концертов, первый из которых должен состояться уже 25 октября. Конечно, такой сценарий крайне нежелателен. Во-первых, самая востребованная и титулованная артистка страны много готовилась к этим сольникам и придумала фантастическое шоу. Во-вторых, билеты в Crocus City Hall проданы полностью на все три концерта, хотя цены достигали 35 тысяч рублей! В-третьих, отмена концертов грозит певице неустойкой. Так что хорошо бы, чтобы состояние здоровья все-таки позволило ей выйти на сцену и отработать на 200%, как это она всегда и делает.

Сегодня поклонники по всему миру молятся за здоровье любимой артистки и желают ей скорейшего выздоровления. К тому же оценить невероятное шоу певицы должен собраться весь российский шоу-бомонд во главе с Пугачевой. Артисты отменили все дела, чтобы быть в Crocus City Hall и увидеть программу, которую заранее окрестили лучшей в уходящем году.