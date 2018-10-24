Прикованную к постели Лободу срочно прооперировали

Певице прописан строгий постельный режим. Светлану Лободу прооперировали сегодня, 24 октября.

Звезду привезли в одну из московских клиник еще вчера, 23 октября. Знаменитость потеряла сознание прямо во время репетиции шоу. Медикам удалось стабилизировать ее состояние, после Лободу прооперировали.

Как сообщил анонимный источник, звезде потребовалось хирургическое вмешательство из-за проблем с почкой. Медики буквально приковали звезду к больничной койке, запретив покидать лечебное учреждение. Сейчас артистка отдыхает.

Все концерты звезды в Москве, которые запланированы на октябрь, переносятся. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому..."

Отметим, что в мае Лобода родила второго ребенка. Радостное событие случилось в одном из самых престижных родильных домов в Америке. Новорожденную Светлана назвала необычным именем Тильда. Через несколько недель певица вышла на сцену.

25, 26, и 28 октября у артистки запланированы сольные концерты в столичном Crocus City Hall. К грандиозному шоу она готовилась несколько месяцев. Из-за того что Лободу прооперировали, выступления переносятся на неопределенный срок.