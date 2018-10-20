"Оторвало ноги": Жуткие детали гибели Поплавской в ДТП

Юмористка Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом. О страшной аварии рассказали очевидцы.



Случайные водители, остановившиеся на месте аварии, чтобы помочь пострадавшим, своими глазами видели мучительную смерть юмористки. Врачи даже не смогли оказать ей первую помощь – артистка мгновенно скончалась.

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"Пассажирка, которая сидела на переднем сидении, ей практически оторвало нижнюю часть тела, оторвало ноги. Шансов выжить у актрисы не было", – отметил один из свидетелей трагедии.

Еще три человека получили серьезные травмы. В реанимации доставлены Яна Глущенко и Егор Крутоголов, имя третьего актера пока не названо. Медикам удалось стабилизировать их состояние, пишет РИА ФАН.

По предварительным данным, около семи часов утра 20 октября, водитель автобуса, перевозившего артистов "Дизель шоу", уснул за рулем. Машина "догнала" движущуюся в том же направлении фуру "Новой почты".

Автобус ехал со скоростью свыше 100 километров в час. Водитель выжил, он задержан для выяснения обстоятельств трагедии.