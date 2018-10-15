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Принц Гарри сторонится располневшей Меган Маркл

Меган Маркл и Принц Гарри. Фото: GLOBAL LOOK press/Albert Nieboer
Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Сидней в рамках своего первого официального тура. Герцогиня Сассекская, появившись на публике, сияла от восторга.
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Меган выбрала для первого публичного выхода, который состоялся в аэропорту, черную водолазку и черное пальто с бордовым воротником. Маркл в таком наряде выглядела довольно располневшей. Возможно, сказался долгий перелет, или Меган склонна к отечности. На публике герцогиня Соседская улыбалась и махала поклонникам.

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Гарри в светлом свитере и рубашке казался гораздо свежее жены, и если первые несколько секунд после выхода он держал Меган за руку, вскоре предпочел отойти в сторону и позволил Маркл одной наслаждаться восхищенными взглядами народа.

Люди пришли в неописуемый восторг от встречи с королевской четой. Для сдерживания толпы фанатов власти Австралии были вынуждены прибегнуть к помощи полиции.

Официальные приемы Меган и принца Гарри в Австралии начнутся во вторник, 16 октября. Пара пробудет в туре 16 недель и посетит несколько стран.

Автор: Алёна Нестерова15 октября 2018, 08:23
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