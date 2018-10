Принц Гарри сторонится располневшей Меган Маркл

Меган выбрала для первого публичного выхода, который состоялся в аэропорту, черную водолазку и черное пальто с бордовым воротником. Маркл в таком наряде выглядела довольно располневшей. Возможно, сказался долгий перелет, или Меган склонна к отечности. На публике герцогиня Соседская улыбалась и махала поклонникам.

Гарри в светлом свитере и рубашке казался гораздо свежее жены, и если первые несколько секунд после выхода он держал Меган за руку, вскоре предпочел отойти в сторону и позволил Маркл одной наслаждаться восхищенными взглядами народа.

Люди пришли в неописуемый восторг от встречи с королевской четой. Для сдерживания толпы фанатов власти Австралии были вынуждены прибегнуть к помощи полиции.

Not long to go until the start of #RoyalVisitAustralia!



The Duke and Duchess of Sussex are looking forward to meeting as many Australians as possible, and building an enduring relationship with the people of the country: https://t.co/p7h0Dc4sWv pic.twitter.com/EraDR8osBr