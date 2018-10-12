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Шоу-бизнес

Дети Кейт Миддлтон устроили переполох на свадьбе тетушки

Фото: GLOBAL LOOK press
Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Джордж знатно повеселился на свадьбе своей тети принцессы Евгении. Надо сказать, шалившего малыша никто из взрослых не одергивал. 
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Пятилетний принц Джордж был одним из участников церемонии. По традиции мальчики на венчании были пажами, а девочки подружками невесты.

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Ребятишки прибыли в церковь еще до появления невесты, они долго позировали папарацци на крыльце Георгиевской часовни в Виндзорском замке. А после вошли внутрь, где ждали принцессу Евгению. Примечательно, что сын Уильяма и Кейт был в отличном расположении духа,  он не мог устоять на месте и переполошил других детей.

Ожидание было утомительно для малышни. Они беспокойно переминались с ноги на ногу и не знали чем себя занять. На счастье Джорджа, рядом были его сестры – младшая трехлетняя Шарлотта и двоюродная Саванна семи лет.

Саванна заставляла наследников Миддлтон смеяться. Она подражала игре на трубе, которая звучала в зале во время праздника. Принц громко хохотал, корчил рожи и всячески поддерживал развлекающую его родственницу. К забаве подключилась и Шарлотта, она с интересом наблюдала за старшим братом.

После Джордж заметил направленную на него камеру, он понял, что все это время его снимали. От испуга он закрыл рот рукой и широко распахнул глаза. Примечательно, что другие дети, участвовавшие в торжестве вели себя более сдержанно . Об этом сообщает журнал People.

Напомним, сегодня, 12 октября, сочеталась браком 28-летняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения. Ее избранником стал 32-летний Джек Бруксбэнк. Свадебная церемония состоялась в Виндзорском замке при участии множества гостей. Разумеется. не остались в стороне Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и Меган Маркл с принцем Гарри.

Автор: Руслана Алексеева12 октября 2018, 21:34
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Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе

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