Дети Кейт Миддлтон устроили переполох на свадьбе тетушки

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Джордж знатно повеселился на свадьбе своей тети принцессы Евгении. Надо сказать, шалившего малыша никто из взрослых не одергивал.



Пятилетний принц Джордж был одним из участников церемонии. По традиции мальчики на венчании были пажами, а девочки подружками невесты.

Ребятишки прибыли в церковь еще до появления невесты, они долго позировали папарацци на крыльце Георгиевской часовни в Виндзорском замке. А после вошли внутрь, где ждали принцессу Евгению. Примечательно, что сын Уильяма и Кейт был в отличном расположении духа, он не мог устоять на месте и переполошил других детей.

Ожидание было утомительно для малышни. Они беспокойно переминались с ноги на ногу и не знали чем себя занять. На счастье Джорджа, рядом были его сестры – младшая трехлетняя Шарлотта и двоюродная Саванна семи лет.

Саванна заставляла наследников Миддлтон смеяться. Она подражала игре на трубе, которая звучала в зале во время праздника. Принц громко хохотал, корчил рожи и всячески поддерживал развлекающую его родственницу. К забаве подключилась и Шарлотта, она с интересом наблюдала за старшим братом.

После Джордж заметил направленную на него камеру, он понял, что все это время его снимали. От испуга он закрыл рот рукой и широко распахнул глаза. Примечательно, что другие дети, участвовавшие в торжестве вели себя более сдержанно . Об этом сообщает журнал People.

The bridesmaids and page boys, including Prince George and Princess Charlotte, arrive for the wedding of Princess Eugenie to Jack Brooksbank #RoyalWedding



�� via @PA pic.twitter.com/a3sd4CKaJ8 — Elliot Wagland (@elliotwagland) 12 октября 2018 г.

Напомним, сегодня, 12 октября, сочеталась браком 28-летняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения. Ее избранником стал 32-летний Джек Бруксбэнк. Свадебная церемония состоялась в Виндзорском замке при участии множества гостей. Разумеется. не остались в стороне Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и Меган Маркл с принцем Гарри.