Дети Кейт Миддлтон устроили переполох на свадьбе тетушки

Пятилетний принц Джордж был одним из участников церемонии. По традиции мальчики на венчании были пажами, а девочки подружками невесты.

Ребятишки прибыли в церковь еще до появления невесты, они долго позировали папарацци на крыльце Георгиевской часовни в Виндзорском замке. А после вошли внутрь, где ждали принцессу Евгению. Примечательно, что сын Уильяма и Кейт был в отличном расположении духа, он не мог устоять на месте и переполошил других детей.

Ожидание было утомительно для малышни. Они беспокойно переминались с ноги на ногу и не знали чем себя занять. На счастье Джорджа, рядом были его сестры – младшая трехлетняя Шарлотта и двоюродная Саванна семи лет.

Саванна заставляла наследников Миддлтон смеяться. Она подражала игре на трубе, которая звучала в зале во время праздника. Принц громко хохотал, корчил рожи и всячески поддерживал развлекающую его родственницу. К забаве подключилась и Шарлотта, она с интересом наблюдала за старшим братом.

После Джордж заметил направленную на него камеру, он понял, что все это время его снимали. От испуга он закрыл рот рукой и широко распахнул глаза. Примечательно, что другие дети, участвовавшие в торжестве вели себя более сдержанно . Об этом сообщает журнал People.

The bridesmaids and page boys, including Prince George and Princess Charlotte, arrive for the wedding of Princess Eugenie to Jack Brooksbank #RoyalWedding



