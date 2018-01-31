Джигарханяна довела до приступа связь сына и бывшей жены

Бывшая представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур прокомментировала госпитализацию Армена Джигарханяна. Она заявила, что актеру стало плохо после просмотра передачи с участием его сына и бывшей жены.

Элина Мазур не смогла остаться в стороне от новости о срочной госпитализации Армена Джигарханяна. Как она сообщила, знаменитому актеру стало плохо после просмотра передачи с участием Виталины Цымбалюк-Романовской, отмечает РЕН ТВ. При этом накануне, 30 января, в эфир Первого канала вышла программа Дмитрия Борисова "Пусть говорят", в которой экс-супруга актера встретилась с его сыном.

Мазур заявила, что просмотр передачи, на которой Борисов впервые связал Цымбалюк-Романовскую и сына актера, приехавшего из Америки, стал для Джигарханяна потрясением. "Ему стало плохо. Появились признаки сердечного приступа. Медики доставили его в больницу. Там уже выяснилось, что ему не долечили пневмонию. Он уже второй день в больнице", – отметила Элина Мазур. Кроме того, она сообщила, что Армен Джигарханян позитивно воспринял известие о том, что наконец официально развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

А вот друг артиста Владимир Быстряков высказал противоположную версию. Якобы Джигарханян попал в больницу вовсе не из-за ток-шоу Дмитрия Борисова. "Говорят, у него пневмония. Он еле говорит, очень плохо, я никогда в таком состоянии его не слышал. Все, что говорят про госпитализацию после просмотра передачи с его бывшей супругой Виталиной, – бред. Он эти передачи не смотрит вообще", – цитирует Быстрякова телеканал "Звезда".

Судя по тому, что друзья и приближенные Армена Джигарханяна сообщают противоречивую информацию о его состоянии, можно сделать вывод: наверняка нельзя сказать, что именно происходит с прославленным актером.