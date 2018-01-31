Джигарханяна без сознания срочно увезли в больницу

Не успел Армен Джигарханян выйти из одной больницы, как попал в другую. По некоторой информации, прославленный артист был госпитализирован с сердечным приступом.

Знаменитый актер и режиссер Армен Джигарханян доставлен в одну из московских клиник. "Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение", – цитирует свой источник в медицинских кругах ТАСС. Сообщается, что приступ, сразивший артиста, произошел из-за того, что он недолечил пневмонию. Поэтому и возникли осложнения, приведшие к срочной госпитализации.

В театре Джигарханяна подтвердили информацию о том, что режиссер госпитализирован. "Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение", – рассказал представителям прессы заведующий труппой, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

По его словам, Джигарханяна госпитализировали еще во вторник, 30 января. Однако, по мнению Дьяченко, долго в клинике прославленный артист не пробудет. "За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы", – отметил он.

Напомним, 17 января Армена Джигарханяна госпитализировали прямо из его театра на Ломоносовском проспекте. "Для всех нас все произошло совершенно неожиданно. За эти новогодние дни Армен Борисович хорошо отдохнул, был в прекрасной форме. Он даже отложил палочку, которую сам же и попросил меня купить. Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей", – объяснил приятель актера Артур Согомонян. Вскоре артист покинул медучреждение.