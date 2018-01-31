Джигарханян окончательно освободился от молодой жены

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская окончательно развелись. Кунцевский суд принял такое решение вопреки апелляционной жалобе, поданной пианисткой.

В одном из залов столичного Кунцевского суда в 10:00 мск 31 января прошло заседание по делу о разводе прославленного актера Армена Джигарханяна и молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Согласно сообщению РЕН ТВ, решение об аннулировании отношений артиста и его жены вступило в силу.

"Заседание прошло в закрытом режиме. Постановлением суда решение мирового судьи оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения", – заявила адвокат Виталины. Журналистам экс-супруга актера сказала: "Я согласна с любым решением, но не комментирую".

Джигарханян решился на развод еще в прошлом году, и в конце ноября суд удовлетворил его требование. Однако в начале декабря Цымбалюк-Романовская подала апелляционную жалобу. Вот так и получилось, что юридически они остались мужем и женой. Говорят, узнав о вскрывшейся правде, артист пришел в ужас.

Адвокат актера Евгений Парфенов сообщил: "Я не вижу юридических оснований для отмены первичного решения. Если суд апелляционной инстанции оставит все без изменения, брак будет считаться расторгнутым в тот же день. После этого мы должны зарегистрировать документ в органах ЗАГСа и получить свидетельство о разводе. Но все непредсказуемо, особенно в суде. Виталина и ее адвокат могут попытаться затянуть процесс".

А недавно на шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" пианистка заявила, что артист просто пользовался ей: "Я его любила абсолютно точно. Наш роман начался, когда мне было 20 лет. Всю себя отдала ему. Меня часто обвиняют в корысти, но я не понимаю, зачем мне это. Во мне он нуждался, но любил ли? Скорее пользовался. Наиболее точно вам, конечно, ответит сам Армен Борисович".