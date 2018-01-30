Счастливая Цымбалюк-Романовская снова надела свадебное платье

Молодая украинская пианистка – завидная невеста. Среди ее друзей – артисты и министры.

Бывшая жена Армена Джигарханяна – среди главных ньюсмейкеров России. Не проходит и дня, чтобы страна не обсуждала Виталину Цымбалюк-Романовскую. В понедельник, 29 января, программы о ней показывали одновременно на двух федеральных телеканалах. У Дмитрия Борисова в "Пусть говорят" на Первом канале шло "Покаяние Виталины". А у Андрея Малахова в "Прямом эфире" на "России" было "Разоблачение Элины" – бывшей товарки Виталины.

Говорят, на этих ток-шоу бывшая жена актера хорошо зарабатывает. Настолько, что вполне может позволить себе купить четвертую квартиру. Первые три стоимостью 100 миллионов рублей она, как уверяет, купила на деньги отца, который продал долю в бизнесе и устроился инженером в театр к престарелому зятю.

Кроме того, по словам Виталины, она брала несколько миллионов кредита. В любом случае, квартиры были куплены до брака с народным артистом России, поэтому отобрать их у пианистки будет крайне сложно.

На очередную съемку Цымбалюк-Романовская пришла в свадебном платье – том самом, в котором регистрировала отношения с Джигарханяном. Наряд, надо признать, очень красивый, подчеркивающий ее идеальную фигуру.

"Мои родители, зная мой характер, даже не пытались меня отговорить от брака, зная, что все равно я поступлю по-своему. И лучше, чем Армен Борисович, не найду точно. Мама всегда мечтала мне сшить свадебное платье, и мы единогласно утвердили фасон – платье-смокинг цвета шампанского", – рассказывала о бракосочетании Виталина.

Сразу после программы на Первом канале, судя по хронике на странице в соцсети счастливой и красивой пианистки, она отправилась гулять в ресторан. Компанию ей составили певица Катя Лель и советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.