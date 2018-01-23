Дочь Фрейндлих парализовало из-за сравнений с актрисой

Эксклюзив Интервью Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным Что известно об интимной связи Панина и Джигурды Дом-2

Выбор читателей

Народ бежал от гроба с Державиным
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал
партнеры
Вторник 23 января
Лента новостей
14:00
"Единая Россия" объявила о ребрендинге
13:51
В Донбассе вездеход военных протаранил автобус с шахтерами
13:23
Россиян хотят оградить от "Смерти Сталина"
13:21
Группа компаний "АРКС" приступила к реконструкции отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений
13:09
На Аляске произошло мощное землетрясение
12:59
Отстранение Шипулина и Устюгова довело Губерниева до отчаяния
12:52
Мишель Легран даст единственный концерт в Кремле
12:51
Легендарный джазовый музыкант умер от рака
12:42
В Петербурге автобус с пассажирами вылетел с дороги
12:37
Володин: Надеемся на открытый и честный диалог с ПАСЕ
12:26
Пожар на месте жуткой аварии с поездом сняли на видео
12:04
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
11:53
Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
11:52
Студент Бауманки убил однокурсницу из-за несчастной любви
11:25
Массовую турецко-курдскую драку в Германии сняли на видео
11:22
Шипулину и Устюгову запретили ехать на Олимпиаду
11:06
В МЧС рассказали о ЧП в московской школе
10:57
Володин поздравил Верховный суд с 95-летием
10:53
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018
10:48
"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
10:39
В Москве водитель автобуса умер за рулем
10:34
Под Москвой продавец бургеров застрелил конкурента
10:14
Россия вошла в список лучших стран мира
10:13
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
10:07
У берегов США обнаружили российский корабль-разведчик
10:00
В Москве загадочно умерла целая семья
09:48
Ученые подтвердили смертельную опасность сахара
09:36
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)
09:35
Под Москвой полицейские изъяли алкоголь на 33 миллиона
09:32
В Москве поезд насмерть сбил двух мужчин
09:14
Британцы готовы голосовать за Путина
08:58
"Русские" пираты обосновались в США
08:52
В центре Лондона эвакуировали отели
08:46
Драка в центре Махачкалы переросла в перестрелку
08:45
Евгения Медведева стала послом красоты
08:40
Таксист выбил глаз буйному пассажиру
08:35
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
08:31
Под Москвой горел мебельный склад
08:19
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
08:08
Мельникова родила известному певцу сына
08:03
Предатель Родченков испугался смотреть россиянам в глаза
07:48
Самая старая актриса Голливуда умерла в США
21:57
Российский спортсмен попал в аварию в Испании
21:45
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
21:40
К чему снится ребенок
21:14
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
21:08
В Москве киллер с букетом застрелил бизнесмена
20:56
Курс рубля резко вырос
20:52
"ЕР" окажет поддержку юным инженерам
20:47
Модель отказалась продавать девственность и огорчила родителей
20:37
"Единая Россия" проследит за детскими садами
20:30
Под Москвой полицейские разрешили грабить магазин за взятку
20:10
Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана
20:04
Собчак начала вскрывать язвы
19:43
Путин радикально поменял жизнь российских военных
19:39
Галкин после гей-скандала возбудил тысячи мужчин (видео)
19:22
В Москве водитель сбил двух пешеходов
19:05
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
19:01
К Караченцову позвали патологоанатома
18:55
"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко
18:52
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
18:26
В московском метро случился новый коллапс
18:24
Президент Филиппин разрешил убить себя
17:59
Порошенко не подпустили к Путину в Париже
17:56
Актрисе Наталье Селезневой отрезали голову
17:29
Бесстыжая Бузова раскрыла свой главный страх
17:18
Россия разнесла Порошенко за лукавство
17:12
МОК внезапно запретил Виктору Ану ехать на Олимпиаду
17:01
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
16:51
В семье знаменитого художника произошла трагедия
16:44
Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
16:32
На "Нижней Масловке" появится крупный транспортный узел
16:28
Давос без Путина, но с Порошенко
16:18
Инопланетные вирусы напугали ученых
16:13
Хочешь мира – размещай С-400
16:13
В Подмосковье внезапно скончался младенец
15:44
Ведущая Зейналова ждет ребенка
15:28
Лещенко поразил худобой на прощании с Шаинским
15:28
Порошенко оправдался за "мастурбацию" в Раде
15:23
Сбежавший с ТНТ Незлобин бросил семью
15:15
Путин уволил постпреда при НАТО
15:12
Народ в ужасе от изуродованных рук Селезневой
15:04
Какие личности в политике Вам интересны?
14:55
Страшная смерть россиянок в Таиланде попала на видео
14:52
Америка готовит соседей России к ядерной войне
14:51
Гордон прошлась по Соловьеву за "украинский" Крым
14:50
Россияне начали отказываться от детей
14:39
Шарапова поиздевалась над Малышевой
14:36
"Ощетинившийся тушкан": Захарова поскандалила из-за своей шубы
14:21
В реке под Уфой разлилась нефть
14:13
Любимого премьера британцев обвинили в махровом расизме
14:10
Муж слил в Сеть "голое" фото 155-килограммовой модели
13:55
Названа причина серьезного сбоя в метро Москвы
13:41
На Украине льют слезы из-за Крымского моста
13:41
В соцсети предложили пускать только по паспортам
13:34
Звезды попрощались с Шаинским в Москве
13:33
Украинские гастарбайтеры попали в рабство в Европе
13:26
Пассажиры рассказали о серьезном сбое в метро Москвы
13:15
"Семья была благополучной": пятеро детей заживо сгорели под Омском
12:58
Истерия вокруг развратных танцев в летном училище дошла до абсурда
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение
Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Ошарашенную Волочкову ударили по самому дорогому
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
К Караченцову позвали патологоанатома
Шоу-бизнес

Дочь Фрейндлих парализовало из-за сравнений с актрисой

Алиса Фрейндлих с дочерью Варварой. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Прославленная актриса Алиса Фрейндлих дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, как спасается от одиночества, и почему не получила популярности на актерском поприще ее дочь Варвара.
прочитано 3210 раз

Семья Алисы Фрейндлих не относится к тем родам, где все члены отдают себя одной профессии. Так, внуки прославленной актрисы Никита и Анна избрали иной путь. Впрочем, дочь Варвара попыталась повторить успех Алисы Фрейндлих, хотя и робела. "Ей было нелегко, потому что ее постоянно сравнивали со мной. И это сравнение в каком-то смысле ее парализовало, мешало раскрыться и доказать свою актерскую самостоятельность, что в театре необходимо", – заключила Фрейндлих.

ПО ТЕМЕ

Совершенно раздетую Фрейндлих попросили на выход

Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж за молодого актера

Актриса привела слова своего педагога, который утверждал, что актер должен не просто хотеть играть, а бесконечно испытывать страсть к своей работе и заражаться ей. "Он называл это "нахалим". Само по себе нахальство – недостаток и порок, а внутри актерского, режиссерского и театрального цеха "нахалим" – не что иное, как упорство в достижении мечты и цели", – объяснила актриса.

Впрочем, дочь Фрейндлих, несмотря на большой авторитет родительницы, все же отметилась в качестве актрисы. "Только недавно на одном из каналов показывали фильм "Не покидай", где Варвара снялась еще студенткой. У нее было несколько небольших ролей в кино и два спектакля в театре. А потом дочка занялась воспитанием детей, что отвлекло ее от профессии. Но она вырастила прекрасных детей. Сейчас мы с Варварой играем в постановке "Лето одного года", где по сюжету она исполняет роль моей дочки", – рассказала Фрейндлих.

Актриса не скрывает, что, несмотря на большую занятость, иногда испытывает тоску. "Наверное, чувство одиночества не свойственно только идиоту. Иногда всем нам хочется на какое-то время уйти в себя от суеты и обилия общения. Так сложилось, что одиночество – тема большинства моих героинь. Как я спасаюсь? Я не умею готовить, но люблю гулять. Во время прогулок приходят хорошие мысли. На улицу я выхожу в основном вечером, чтобы не привлекать внимания и остаться наедине с собой", – цитирует Алису Фрейндлих Woman.ru.

Автор: Наталья Аряева23 января 2018, 10:51

комментарии

Политика

"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко
Президент Филиппин разрешил убить себя
Порошенко не подпустили к Путину в Париже
Какие личности в политике Вам интересны?

Шоу-бизнес

Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)
Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова
Максим Галкин: Мои дети уже обречены
Вокруг Ульяны Сергеенко разгорелся международный скандал

Проишествия

Страшная смерть россиянок в Таиланде попала на видео
Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи
Звезда КВН умер после победы на фестивале в Сочи
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник

Lifestyle

Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу
Названы лучшие актеры США
Российский гений произвел фурор в Париже
Шоу-бизнес

Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор

Ведущая выложила новую фотографию

Шоу-бизнес

Малахова и его изуродованного героя обругали еще до выхода в эфир

На телеведущего вылили ушат помоев
Происшествия

Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)

Новоиспеченный отец посчитал, что девочка больна
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова: Я осталась без денег, без работы и без мужа

Певица дала откровенное интервью

Гороскоп

Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

Спорт

Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана
Тутберидзе взашей выгнала Загитову
Родители бывшего мужа Навки умерли один за другим
Как кошмарили российский спорт

Регионы

Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
"Семья была благополучной": пятеро детей заживо сгорели под Омском
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru