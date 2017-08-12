Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж за молодого актера

Анна Тарасова, внучка знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих, зарегистрировала отношения со актером Алексеем Мышинским. Для церемонии регистрации брака пара выбрала ЗАГС на окраине Санкт-Петербурга.

На торжественное мероприятие были приглашены только друзья молодоженов. На церемонию не приехала сама Алиса Фрейндлих – она поздравит внучку со свадьбой позже, чтобы не создавать лишнего шума вокруг свадьбы.

Не попала в ЗАГС и мать Анны. Процедура регистрации брака заняла всего 10 минут. Невеста пришла на свадьбу в легком голубом платье, а ее жених выбрал для мероприятия белую рубашку и темные брюки.

Публикация от Anna Tarasova ⭐️ (@annatarasova) Авг 5 2017 в 1:33 PDT

Большой праздник намечен на 14 августа, передает сайт "Комсомольская правда". Судя по всему, именно тогда пара отметит это знаменательное событие вместе с родственниками.

Публикация от Алексей Мышинский (@alexmyshinskii) Июн 30 2016 в 8:51 PDT

Напомним, что Тарасова отказалась вступать в брак без благословения от знаменитой бабушки. "Я никогда не знакомила бабушку со своими молодыми людьми. Это случится только тогда, когда мне сделают предложение руки и сердца", – признавалась девушка в одном из интервью.

Впервые кольцо на пальце Тарасовой поклонники заметили еще в 2015 году. Именно тогда стало понятно, что она намерена выйти замуж за актера Мышинского.