Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж за молодого актера
На торжественное мероприятие были приглашены только друзья молодоженов. На церемонию не приехала сама Алиса Фрейндлих – она поздравит внучку со свадьбой позже, чтобы не создавать лишнего шума вокруг свадьбы.
Не попала в ЗАГС и мать Анны. Процедура регистрации брака заняла всего 10 минут. Невеста пришла на свадьбу в легком голубом платье, а ее жених выбрал для мероприятия белую рубашку и темные брюки.
Большой праздник намечен на 14 августа, передает сайт "Комсомольская правда". Судя по всему, именно тогда пара отметит это знаменательное событие вместе с родственниками.
Напомним, что Тарасова отказалась вступать в брак без благословения от знаменитой бабушки. "Я никогда не знакомила бабушку со своими молодыми людьми. Это случится только тогда, когда мне сделают предложение руки и сердца", – признавалась девушка в одном из интервью.
Впервые кольцо на пальце Тарасовой поклонники заметили еще в 2015 году. Именно тогда стало понятно, что она намерена выйти замуж за актера Мышинского.
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