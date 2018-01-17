Совершенно раздетую Фрейндлих попросили на выход

Актриса рассказала о пережитом кошмаре. Она проснулась в холодном поту.

Отсчет вех своей карьеры Алиса Фрейндлих ведет с 1955 года, когда появилась в эпизодических ролях в фильмах "Неоконченная повесть" и "Таланты и поклонники". Казалось бы, за столько лет она должна была перестать волноваться, ан нет. "Берусь за роль – трушу, что не справлюсь. Перед премьерой трушу, что провалюсь", – улыбнулась актриса.

Более того – волнение мешает ей спать. "Это тема повторяющегося ночного кошмара, в котором я вижу со сцены, как зрители уходят со сцены и зал пустеет. Вот где ужас! – вздохнула Фрейндлих. – Периодически снится, как я сижу в гримерной, совершенно раздетая, а мне говорят: "Ваш выход". Просыпаюсь в холодном поту..."

"При этом в жизни ничего подобного не случалось. Несмотря на то что в школу и в институт я регулярно опаздывала, начав работать в театре, провела работу над собой", – цитирует Фрейндлих "Теленеделя".

Психологи уверены: чаще всего в ночных кошмарах проявляются наши скрытые фобии, конфликты, агрессия. Если подсознание постоянно "питается" мыслями о каком-либо страхе, в сновидении оно дает дорогу этому импульсу, и мы видим эту страшную картину.

Алисе Бруновне они посоветовали: "Разберитесь со своими страхами в реальности. Попробуйте осознать и продумать, насколько они сильны и опасны, насколько вероятны в реальных событиях. Когда Вы станете рационально относиться к нему в жизни, работа сновидения будет уже ни к чему, и ночные беспокойства прекратятся".