Гордон унизил Шаляпина в эфире Первого канала

Темой очередного эфира программы "Мужское/Женское" стала личная жизнь певца Прохора Шаляпина. Ведущий шоу Александр Гордон резко прошелся по музыканту.

Из-за ветрености артиста за ним закрепилась слава бабника, который постоянно женится и разводится, при чем каждый раз со скандалом и на публике. За это Гордон обозвал Шаляпина гибридом попугая и обезьяны. Таким образом шоумен решил прервать жалобы Прохора на очередную ужасную драму в отношениях. В этот раз виновницей оказалась некая Татьяна Груздеева, мать которой запрещает ей выходить за певца замуж.

Прохор сокрушается, что впервые сталкивается с отказом, ведь раньше ему стоило пальцем поманить, и девушки соглашались на брак, а чаще всего только этого и ждали. Разбирая данную ситуацию, Александр Гордон заявил: "Прохор, ты мне напоминаешь гибрид павлина с попугаем". Однако на этом аналогии у ведущего не закончились. Подводя итоги программы, шоумен добавил, что такие мужчины как Прохор созданы быть сыновьями, а не мужьями.

Александр Гордон заявил, что Шаляпин воспринимает его как свадебного генерала. Исходя из этого шоумен решил усыновить певца, чтобы у того не было необходимости водить новых избранниц на программу к Гордону, отнимая время у зрителей. Заявление шоумэна зрители и эксперты в студии расценили как шутку, но согласились, что опекать артиста и впрямь нужно. С потенциальной тещей отношения у него уже не сложились. Пока за советами Шаляпин обращается с своим поклонницам-бабушкам.

Напомним, ранее Прохор рассказывал, что его браку с очередной избранницей мешает мать невесты. Она запретила девушке выходить за певца замуж. Та, ничтоже сумняшеся, послушала мудрую родительницу, и не ответила Шаляпину согласием, что сильно оскорбило певца. Настолько, что он даже передумал женится. "Если она не захочет свадьбу... Баба с возу – кобыле легче", – приводит слова артиста EG.Ru.