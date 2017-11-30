После возвращения на Первый канал Бузова накинулась на Шаляпина

Очередным гостем программы "Бабий бунт" стал певец Прохор Шаляпин. Ольга Бузова, одна из ведущих шоу, не упустила возможность дать музыканту несколько советов.

В студии "Бабьего бунта", куда артист привел свою новую девушку, зашел разговор о его имидже. Скандально известная ведущая "Дома-2" заявила, что зрители практически ничего не знают о новых композициях Шаляпина, зато всегда в курсе его личной жизни и отношений. "Твое творчество почему-то не интересует никого, а личная жизнь – да", – заявила Ольга Бузова.

Она рассказала, что знакома с Шаляпиным уже много лет и знает его как талантливого певца. "Но, к сожалению, при наличии таланта и шикарных вокальных данных ты не это демонстрируешь публике, а свою личную жизнь… Хотя есть многие исполнительницы и исполнители, которые не имеют вокальных данных – я не о себе говорю, потому что у меня тоже с ними все в порядке, – и они занимаются творчеством", – не упустила возможность похвалить себя исполнительница хита "Мало половин".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 29 2017 в 1:32 PST

Шаляпин, казалось, был немного озадачен такой точкой зрения. Он попытался объяснить, что у него не получается стать известным благодаря музыке, потому что у него нет влиятельного покровителя. Бузова парировала, что за ней тоже никто не стоял и всего она добилась сама. По словам девушки, у нее даже нет продюсера.

Большая часть ведущих поддержала Ольгу Бузову. За Прохора Шаляпина вступилась только Татьяна Васильева. Она заявила, что восхищается шикарными вокальными данными музыканта. Вывод о певческих талантах Шаляпина Васильева сделала после того, как услышала Прохора вживую.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что Ольга Бузова не присутствовала на съемках предыдущего выпуска программы. Многочисленные фанаты были разочарованы эфиром без новоиспеченной певицы. Отметим, что выпуски с ее участием многим кажутся интереснее. Недавно в Сети появилось видео со съемок нового шоу Первого канала "Бабий бунт", где Бузовой формат разговора с другими дамами в кадре показался унизительным. Во время жаркого обсуждения ведущие не стали слушать Ольгу, и та впала в истерику.