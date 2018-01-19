Новая внешность мужа беременной Кейт Миддлтон произвела фурор

Новое появление Кейт Миддлтон и принца Уильяма стало сенсацией. Все внимание представителей СМИ и публики было обращено не на ожидающую третьего ребенка герцогиню, а на ее супруга.

Принц Уильям постригся почти налысо. Свою новую прическу член британской королевской семьи продемонстрировал на встрече с маленькими пациентами лондонской клиники Evelina Children′s Hospital. Как компетентно передает The Daily Mail, автором стрижки стал помощник парикмахера Кейт Миддлтон Джо Вилер. Она обошлась Уильяму в 180 фунтов (чуть более 14 тысяч рублей).

Многочисленные поклонники пришли в восторг. "Прекрасно! Если на голове и так не много волос – лучше быть честным! Ты лучший! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ого! Вот это да! Новая прическа!!", "Уильям наконец облысел окончательно. Супер!", "давно пора было уже признаться что волосы не растут...", "Уильям – смело!" – высказались, захлебываясь смайликами и прочими символами, пользователи социальных сетей.

The Duke of Cambridge has arrived at @EvelinaLondon, meeting the wonderful and brave children receiving treatment. He’s being shown around by former veterans who found work in the NHS thanks to Step Into Health. pic.twitter.com/QJoEakIri8 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 января 2018 г.

Говорят, Уильям никогда не отличался особой густотой волос. А его младший брат Гарри вовсе пошутил, что Уильям полысел в 12 лет. Отпускал колкости в адрес принца даже его отец. "Проблема в том, что, когда ты становишься старше, твои дети перегоняют тебя по росту так, что им становится видна твоя лысина. Впрочем, в моем случае я уже вижу его лысину", – говорил принц Чарльз.

Все эти шуточки не были обидными для Уильяма (или он просто не показывал вида). Принц к своей редкой поросли на голове относился с юмором. "Вы на мне много не заработаете", – заявил он как-то парикмахеру Тэзу Кабриа, когда зашел в кафе рядом с его салоном.