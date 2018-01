Новая внешность мужа беременной Кейт Миддлтон произвела фурор

Принц Уильям постригся почти налысо. Свою новую прическу член британской королевской семьи продемонстрировал на встрече с маленькими пациентами лондонской клиники Evelina Children′s Hospital. Как компетентно передает The Daily Mail, автором стрижки стал помощник парикмахера Кейт Миддлтон Джо Вилер. Она обошлась Уильяму в 180 фунтов (чуть более 14 тысяч рублей).

Многочисленные поклонники пришли в восторг. "Прекрасно! Если на голове и так не много волос – лучше быть честным! Ты лучший! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ого! Вот это да! Новая прическа!!", "Уильям наконец облысел окончательно. Супер!", "давно пора было уже признаться что волосы не растут...", "Уильям – смело!" – высказались, захлебываясь смайликами и прочими символами, пользователи социальных сетей.

The Duke of Cambridge has arrived at @EvelinaLondon, meeting the wonderful and brave children receiving treatment. He’s being shown around by former veterans who found work in the NHS thanks to Step Into Health. pic.twitter.com/QJoEakIri8