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Скромность сына Кейт Миддлтон довела до слез

Кейт Миддлтон с сыном Джорджем. Фото: GLOBAL LOOK press/Stephen Lock
Сын британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж написал письмо Санта-Клаусу. Четырехлетний мальчик попросил подарок на Рождество.
прочитано 796 раз

Написанное рукой Джорджа послание принц Уильям лично передал Санта-Клаусу. Со сказочным персонажем он встретился во время посещения одного из рождественских рынков в Хельсинки.

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Санта тут же развернул письмо и был очень удивлен. Несмотря на то, что маленький принц мог попросить на Рождество пять подарков, он ограничился только одним. Джоржд попросил полицейскую машину, передает Daily Mail.

Британцев скромность сына Кейт Миддлтон растрогала до слез. "Я плачу, какой же он милый", "Джордж такой же как и все дети, он обычный мальчуган. Удивительно", "Слезы навернулись на глаза, принц попросил всего лишь машинку", "О, Джордж мечтает стать пожарным?" – написали в соцсети поклонники королевской четы.

Напомним, Кейт и Уильям воспитывают двоих детей. Девочка весом 3,7 килограмма родилась 2 мая 2015 года. В этот же день счастливые родители показали ее всему миру. А принц Джордж появился на свет в конце июля 2013 года. Сейчас Миддлтон беременна третьим ребенком.

Автор: Алёна Нестерова30 ноября 2017, 20:22
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