Скромность сына Кейт Миддлтон довела до слез

Написанное рукой Джорджа послание принц Уильям лично передал Санта-Клаусу. Со сказочным персонажем он встретился во время посещения одного из рождественских рынков в Хельсинки.

Санта тут же развернул письмо и был очень удивлен. Несмотря на то, что маленький принц мог попросить на Рождество пять подарков, он ограничился только одним. Джоржд попросил полицейскую машину, передает Daily Mail.

Британцев скромность сына Кейт Миддлтон растрогала до слез. "Я плачу, какой же он милый", "Джордж такой же как и все дети, он обычный мальчуган. Удивительно", "Слезы навернулись на глаза, принц попросил всего лишь машинку", "О, Джордж мечтает стать пожарным?" – написали в соцсети поклонники королевской четы.

Prince George’s Christmas list is handed to Santa by his dad Prince William. The future King wants a police car apparently #RoyalVisitFinland (pics by @royalfocus1) pic.twitter.com/oKicsdbvpM