Жванецкий умолял Новикову об интиме

Сатирик припал к коленке артистки и просил переспать с ним. На помощь пришел муж Клары.

Кларе Новиковой скоро исполнится 71 год. Вот уже восемь лет артистка одна – в 2009 году она похоронила любимого мужа. "Вдовой себя не считаю, – призналась юмористка. – И ни от чего не зарекаюсь. Правда, теперь мужчины меня боятся. А ведь раньше кто только не предлагал переспать! А Арканов, и Жванецкий..."

Раскрыла артистка и подробности таких сексуальных инцидентов. "Я тогда только перебралась в Москву и, конечно, Жванецкому, как земляку, позвонила. Михаил Михайлович жил в гостинице "Москва" и хотел, наверно, всех женщин. Вот и мне назначил свидание в своем номере", – рассказала она.

"Встретил меня в халате и с ходу предложил: "Водки выпьешь?" – вспоминает Новикова. – Я опешила. Потом, правда, нашлась: "Меня супруг у выхода ждет!" Жванецкий удивился: "А его-то зачем приперла?" Михаил Михайлович, конечно, не сразу сдался, к коленке припадал, чего-то там еще, но я условия не приняла".

Звезде не раз поступали даже откровенно хамские предложения. "От организаторов гастролей, администраторов получала, – призналась Новикова. – Один из авторов, сотрудничавший с Хазановым, недвусмысленно давал понять, что готов писать мне тексты, если приму ухаживания. Была еще одна смешная история с космонавтом. Мы познакомились на светском мероприятии. Он там хорошо выпил, а потом пригласил меня на танец и шепчет на ухо: "Я тебя хочу!"

Новикова ходоку отказала, конечно, мол, он не по адресу. "А он мне: "Я генерал! Я приказываю", – цитирует Клару журнал "Тайны звезд".