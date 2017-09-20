Калашникова оправдалась за бесстыжие фото
Фотографы сделали провокационные кадры, когда девушка находилась в Сочи, куда приехала на музыкальный конкурс "Новая волна". Она и не подозревала, чем окончится для нее безобидное желание провести время на пляже. Вскоре в СМИ всплыли фотографии, на которых Анна запечатлена голой.
"Честно говоря, комментировать и оправдываться мне особо не в чем. Подражать Анастасии Волочковой я не планировала. Просто в той части пляжа, где я собиралась купаться, не работали или были заняты все кабинки. И я решила переодеться за камнями, – заявила Анна. – Сделать это скромно у меня, увы, не получилось – заметили журналисты". Знаменитость посоветовала коллегам из шоу-бизнеса, которые планируют отдыхать на сочинских пляжах, внимательно смотреть по сторонам, когда они будут переодеваться, дабы не попасть в щекотливую ситуацию.
Несмотря на осуждение многих пользователей соцсетей, истинные поклонники Калашниковой восхитились ее фигурой. Звезда регулярно балует их откровенными снимками.
Анна старается не обращать внимания на критику недоброжелателей в свой адрес, но это дается ей тяжело. Так, недавно девушка призналась, что потеряла ребенка. Однако недруги ее словам не поверили. У певицы началась депрессия, справиться с которой ей помогали близкие друзья. "Она очень похудела, ходит все время грустная, в своих мыслях. Иногда у меня создается впечатление, что Аня как будто не с нами – тогда мы пытаемся ее отвлечь. Она же еще молодая, у нее все впереди", – цитирует ее подругу, жену футболиста Павла Погребняка Марию StarHit.
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