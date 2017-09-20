Калашникова оправдалась за бесстыжие фото

Бывшая девушка Прохора Шаляпина, певица и модель Анна Калашникова прокомментировала инцидент на побережье Черного моря, когда папарацци засняли ее без купальника. Она заверила, что переодевалась на пляже, потому что все кабинки были заняты.

Фотографы сделали провокационные кадры, когда девушка находилась в Сочи, куда приехала на музыкальный конкурс "Новая волна". Она и не подозревала, чем окончится для нее безобидное желание провести время на пляже. Вскоре в СМИ всплыли фотографии, на которых Анна запечатлена голой.

"Честно говоря, комментировать и оправдываться мне особо не в чем. Подражать Анастасии Волочковой я не планировала. Просто в той части пляжа, где я собиралась купаться, не работали или были заняты все кабинки. И я решила переодеться за камнями, – заявила Анна. – Сделать это скромно у меня, увы, не получилось – заметили журналисты". Знаменитость посоветовала коллегам из шоу-бизнеса, которые планируют отдыхать на сочинских пляжах, внимательно смотреть по сторонам, когда они будут переодеваться, дабы не попасть в щекотливую ситуацию.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Сен 18 2017 в 5:21 PDT

Несмотря на осуждение многих пользователей соцсетей, истинные поклонники Калашниковой восхитились ее фигурой. Звезда регулярно балует их откровенными снимками.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Сен 19 2017 в 4:03 PDT

Анна старается не обращать внимания на критику недоброжелателей в свой адрес, но это дается ей тяжело. Так, недавно девушка призналась, что потеряла ребенка. Однако недруги ее словам не поверили. У певицы началась депрессия, справиться с которой ей помогали близкие друзья. "Она очень похудела, ходит все время грустная, в своих мыслях. Иногда у меня создается впечатление, что Аня как будто не с нами – тогда мы пытаемся ее отвлечь. Она же еще молодая, у нее все впереди", – цитирует ее подругу, жену футболиста Павла Погребняка Марию StarHit.