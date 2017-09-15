Известная ведущая рассказала о горе в семье

В семьей известной ведущей Тутты Ларсен горе – умерла ее бабушка. На похороны знаменитость взяла двоих маленьких детей.

О семейной трагедии Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Сегодня мы похоронили прабабушку Таню. Ей было 87 лет, она прожила прекрасную яркую жизнь и ушла внезапно и безболезненно в ясном уме, обожаемая своей семьей", – объявила телеведущая рядом с фотографией, на которой запечатлены ее двое старших детей, облаченные в траур.

Тутта рассказала, что брала на похороны сына Луку и дочь Марфу. Они впервые присутствовали на скорбной церемонии. "Лука крепился, Марфа плакала от души и сказала у гроба очень трогательную речь о том, что бабушка у нее в сердце", – рассказала Ларсен.

Во избежание критических отзывов со стороны подписчиков, телеведущая сообщила, что перед похоронами посоветовалась с профессиональным психологом относительно того, стоит ли привлекать детей к столь мрачному действу. "Мы решили, что этот опыт будет для ребят нужным и полезным. Мне кажется, так оно и есть. Мы – христиане, и для нас физическая смерть – лишь начало вечной жизни. Это мне и хотелось донести до детей", – объяснила Тутта.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) Сен 14 2017 в 6:50 PDT

Подписчики выразили слова соболезнования телеведущей. "Сочувствую. Правильно поступили. Держитесь! 💕💕💕 Бабушка будет молиться за вас, а вы за нее. Любовь не перестает...", "Примите мои соболезнования", "Примите мои соболезнования. У Марфы в глазах искренняя, глубокая печаль. Очень сложно объяснить детям что такое смерть, особенно когда внезапно человек уходит", "Соболезную!А дети молодцы и опыт хороший будет!" – высказались пользователи Сети.