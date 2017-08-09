Певица Натали поправилась на 21 килограмм
По словам певицы, после того, как она родила первого ребенка, она думала, что уже никогда не сможет похудеть. "Но смогла! Если хочешь стать стройной, нужно просто настроить себя на это", – рассказала она. Натали подчеркнула, что опыт первой беременности сильно помог ей в рождении остальных детей.
"Главное в этом деле – правильный настрой. После родов я не мучила свое тело ничем. Наоборот – испытывала к нему огромную благодарность за то, что оно сумело выносить и родить ребенка", – призналась Натали. По ее словам, она понимала, что проблема лишнего веса при беременности временная, и главное – не позволять себе питаться вредно "просто так".
"Иногда от домашней круговерти становится тошно, скучно, и ты думаешь: "А что бы такого поесть, порадовать себя?" Вот эти моменты важно отлавливать", – цитирует звезду эстрады "Телепрограмма". Она рассказала, что после беременности даже позволяла себе мороженое и чипсы, однако ела она их только с аппетитом.
Между тем Натали все же пришлось обратиться к помощи массажиста, чтобы убрать отечность ног. По словам певицы, для более полного эффекта она скорректировала рацион – в частности, она почти не ела соль и сладкое. "Вообще я себе сказала: "Раз после первых родов похудеть смогла, то и после третьих все получится!" – подчеркнула звезда.
В заключение отметим, что Натали верит в силу "намысливания" положительных вещей. Например, она рассказала, что мечтала родить без кесарева сечения, хотя в ее возрасте, по ее же словам, это практически невозможно. "Каждое утро молилась и просила себе радостные, быстрые и веселые роды. Одна часть мозга говорила: "Такого не бывает". А другая верила в чудо. В итоге родила всего за четыре часа – оглянуться не успела!" – вспомнила певица.
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