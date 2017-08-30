За что сын затаил обиду на Юрия Никулина

Единственный сын всенародно любимого артиста Юрия Никулина Максим, продолжающий его дело в Цирке на Цветном бульваре, откровенно рассказал об отношениях с ним. По его словам, долгое время он был обижен на знаменитого отца.

Вот уже 20 лет нет Юрия Владимировича, но он жив в сердцах поклонников его творчества. На фильмах с его участием выросло несколько поколений, а некоторые счастливчики помнят и его выступления в цирке.

ПО ТЕМЕ Никулину было невыносимо признаваться в любви Гурченко

По словам сына артиста, другим людям Юрий Никулин в силу профессии и склада характера уделял внимания всегда больше, чем ему. "Признаюсь, долгое время меня обижало, что отец постоянно просит за каких-то чужих людей, их детей. А за сына – нет, вроде как задвигая на задний план", – говорит Максим Юрьевич.

Никулин-младший вспоминает, что отец никогда не приходил к нему в школу – принципиально, даже в редкие паузы между гастролями. "Я был не самым прилежным учеником, и в основном туда ходила отдуваться бабушка. Изредка мама, когда бывала в Москве", – рассказывает Максим Никулин.

"Но единственный раз все-таки зашел – на выпускной вечер. По моей просьбе", – отметил он. Это был особенный случай. "Нам, выпускникам, разрешили отмечать знаменательное событие с вином. Хотя официально это было запрещено. И тут выяснилось, что в нашу школу направляется официальная комиссия из РОНО. Директриса в связи с этим впала в предынфарктное состояние. Завуч побелела как стена… Вот тут я и обратился к отцу", – говорит сын артиста.

Никулин тут же приехал, встретил комиссию, увел их в пионерскую комнату. "На этом все закончилось. Расходилось начальство оттуда очень веселым, – вспоминает Никулин-младший.

Максим Юрьевич откровенно признался, что его воспитанием "папа совсем не занимался, да и мама – эпизодически". Оставаясь с бабушкой, мальчик с раннего детства понимал, что у родителей такая работа.

Однако комплекса брошенного ребенка у него не было. По его словам, лишь с годами он стал осознавать, что любовь отца к нему безмерна, пишет "Теленеделя".