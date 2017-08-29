Кобзон рассказал об обмане Лужкова

Певец собрал артистов и попросил потерпеть. В итоге ожидание растянулось на десять лет.

В Зарядье на месте снесенной гостиницы "Россия" и одноименного концертного зала сегодня идет грандиозное строительство. Скоро тут появится парк с четырьмя климатическими зонами – можно будет увидеть смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Появится и набережная с причалом, и здание филармонии со студией звукозаписи.

Но копий вокруг этого строительства было сломано много. "Когда решили снести концертный зал "Россия", все артисты возмутились, ведь он был намоленный! – пожаловался Dni.Ru певец Иосиф Кобзон. – Таких залов на территории всего бывшего СССР всего три было – "Россия" в Москве, "Украина" в Киеве и "Октябрьский" в Петербурге. Наши гастролеры типа Киркорова и Баскова "Россию" не очень жаловали – мол, мало мест, а я любил очень".

"Моя подпись в числе многих стояла под письмом противников его сноса, – продолжает Кобзон. – Но Лужков тогда обманул меня. Он сказал: "Я обещаю тебе, что максимум через два года на этом месте будет три зала – "Россия", камерный для симфонической музыки и молодежный под ночной клуб. Я собрал всех наших артистов, мы посовещались и решили, что два года можно потерпеть. Поэтому и согласились со сносом. В итоге стройка идет уже десять лет…"

В фойе "России" висела мраморная доска с надписью "В день и час последнего концерта Иосифа Кобзона", установленная на 60-летие певца. Артист рассказал Dni.Ru о ее судьбе: "Она находится в запасниках у художественного руководителя Кремля Петра Шаболтая. Даже если отстроят зал, то я попросил ту доску не вывешивать. Она уже неактуальна. Дело в том, что сразу после моего прощального концерта посыпались звонки: "Будет поэтический вечер Роберта Рождественского, вы разве откажетесь?", "У нас вечер Колмановского, вы споете?" Я решил еще немножко поработать. И остался".