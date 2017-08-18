Выпускницу "Фабрики звезд" не узнали после пластики

Алекса была одной из самых эффектный участниц популярного музыкального шоу. Сегодня поклонники бьют тревогу – девушка слишком сильно увлеклась пластическими операциями.

Алекса, в миру Александра Чвикова, прославилась в совсем юном возрасте благодаря популярному музыкальному проекту "Фабрика звезд", где вопреки запретам родителей закрутила роман с Тимати. После окончания шоу карьера у миловидной девушки не сложилась, в отличие от подруги Ирины Дубцовой. Сама Алекса не любит вспоминать времена "Фабрики звезд", так как условия были, по ее признанию, невыносимыми.

Сейчас девушка подалась в индустрию моды и является дизайнером украшений. Александра выпускает собственную коллекцию из природных камней. На данный момент "фабрикантка" находится в отпуске со своим избранником. Алекса активно выкладывает фото в Instagram, на которых позирует в бикини. Помимо утонченной фигуры поклонники обратили внимание на то, что лицо Алексы изменилось до неузнаваемости.

Публикация от ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official) Авг 8 2017 в 9:23 PDT

Девушка уже довольно давно увеличила губы и сделала ринопластику. "Черты стали не пропорциональными, "Потеряла естественную красоту", "Совсем не та милая девочка, которой была на фабрике", "Я немного в шоке, так как не следила никогда за Алексой, но помню ее с Фабрики .И сейчас перелистала кучу фоток, чтобы понять, та ли это Алекса или страница какой-то другой ?",– прокомментировали подписчики Александры.

Сама Саша отрицает любое хирургическое вмешательство. Она утверждала, что не увеличивала губы, а просто сделала перманентный макияж. Но как в это поверить, когда однажды молодая красавица предстала перед публикой с губами на поллица? Конечно же, поклонники не верят в такие оправдания и призывают артистку перестать менять внешность, так как девушка уже потеряла свою индивидуальность, которой могла похвастаться 16 лет назад.

