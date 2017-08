Аллу Пугачеву отвезли на кладбище

Пугачева разоткровенничалась на могиле Магомаева. Их связывало очень многое.

Три дня, которые в Баку провела Алла Пугачева, оказались насыщенными. Она не только выступила на музыкальном фестивале "Жара", который Эмин проводит на берегу Каспийского моря, но и в компании дочери Кристины Орбакайте, зятя Михаила Земцова и своего верного директора Елены Чупраковой погуляла по старому городу столицы Азербайджана.

Артистка с удовольствием заходила в музеи и крепости, заглядывала в ресторанчики и лавки местных умельцев. А на исходе дня певицу отвезли на кладбище. Там Примадонна посетила Аллею почетного захоронения. В первую очередь она возложила цветы на могилу первого президента Азербайджана Гейдара Алиева, память о котором его народ очень – и заслуженно! – чтит.

Потом певица с корзиной цветов отправилась к могилу своего большого друга Муслима Магомаева. "Муслим Магометович, как ты сказал, так я закончила петь, но иногда, как ты и сказал, выхожу", – с юмором сказала у надгробия артистка.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Авг 1 2017 в 9:53 PDT

С легендарным азербайджанским артистом Аллу Борисовну связывало многое. Именно Магомаев когда-то давно, в 14 лет, заставил ее стать певицей. И Пугачева всегда считала его образцом для подражания. Их совместный дуэт так и не состоялся. Но в 1997 году на концерте "Сюрприз для Аллы" Магомаев исполнил песню Пугачевой Every night and every day.

"Для меня она просто Алла. Я был в Баку на ее концертах три раза. От меня такого обычно не дождешься. Я уже говорил об этой своей черте. Я и в Большой театр редко хожу, за исключением пре­мьер, когда там поневоле уровень премьерный", – писал певец в мемуарах "Любовь моя – мелодия":