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Актриса Яковлева: Теперь можно и правду сказать

Александра Яковлева. Фото: 1tv.ru
Александра Яковлева на днях отметила юбилей. По словам артистки, в 60 лет теперь "можно и правду сказать" о своей личной жизни.
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Александра Яковлева несколько раз ходила под венец. В первый раз звезда фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара капуцинов" вышла замуж в возрасте 19 лет. Ее избранником стал сокурсник Валерий Кухарешин. С ним артистка поддерживает отношения до сих пор. "А как иначе? У нас же двое детей (дочь Елизавета и сын Кондратий. – Прим.ред.). Мы на одном курсе в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии учились, молодые были, по 19 лет. А надо ж замуж выходить в более осознанном возрасте", – отметила Яковлева.

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Актриса Яковлева развелась с мужем

Многие считали, что вторым мужем Александры был известный тележурналист Александр Невзоров, однако эта информация не совсем верная. Следующим избранником артистки стал бывший спортсмен, парашютист Калью Аасмяэ. "У меня 350 прыжков с парашютом с самолетов разных типов. На этом фильме "Парашютист" мы и познакомились с Калью, он работал консультантом по прыжкам, ему было 23 года, а мне 26 лет. Ничего в жизни не бывает просто так", – уверена Александра.

Александра Яковлева и Калью Аасмяэ. Кадр из фильма "Александра Яковлева. Жизнь с чистого листа"

В кино Яковлева играла в любовь с советскими секс-символами: Леонидом Филатовым, Александром Абдуловым, Андреем Мироновым. Однако в жизни актриса была влюблена только в своего мужа. "У меня с ними романов не случилось, потому что не было никого красивее моего мужа Калью. Когда он, высокий, с огромными глазами, обаятельный, приезжал ко мне на съемки, его все видели, и вопросы отпадали", – объяснила артистка.

Однако за Александром Невзоровым Яковлева все же была замужем. "Теперь, в 60 лет, можно и правду сказать. Александр Глебович потрясающий, нежнейший, умнейший, красивейший мужчина и друг. Наш официальный брак длился чуть больше года. Уже будучи замужем за Калью, я влюбилась, развелась и вышла замуж за Невзорова. А потом, когда с ним разошлась, мы с Калью опять какое-то время жили вместе. У меня не было любовников, только официальные мужья", – цитирует Александру Яковлеву Woman`s Day.

Автор: Наталья Аряева6 июля 2017, 15:38

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