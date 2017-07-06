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Ирина Мирошниченко завизжала от ужаса

Ирина Мирошниченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Актриса рассказала о происшествии. На стройке ее чуть не укусила овчарка.
прочитано 185 раз

Ирина Мирошниенко готовится отметить 75-летие. Но до сих пор она обожает гулять по местам своего детства. "Например, куда бы я ни направлялась на своей машине, при малейшей возможности выстраиваю маршрут так, чтобы оказаться на Тверском бульваре, проехать мимо бывшего своего дома. Мой первый адрес – Тверской бульвар, дом 12, квартира 6, – улыбается ведущая актриса МХТ им. Чехова.

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"Я проезжаю и мимо нашей школы № 119, в которую ходила дворами, – продолжает Мирошниченко. – Ближе всего было через стройку. Там строился цирк, а потом в этом здании разместился МХАТ, куда впоследствии я попаду в качестве актрисы и буду играть на этой сцене. Вот парадокс! Я отодвигала доску в заборе, "просачивалась" в образовавшуюся дырку, после чего нужно было быстро пробежать мимо сторожа и его огромной овчарки до противоположного забора, где тоже была дырка, а там уже и двор школы".

Но однажды случилось страшное. "Я не успела: сторож свистнул, овчарка – за мной, – вспоминает Ирина Петровна. – Я мигом взлетела на забор, но она меня все-таки тяпнула: то ли за каблук, то ли за порт­фель, но не укусила, слава богу. Как же я визжала! Думала – все, больше на стройку ни ногой. Но через пару дней снова стала пользоваться дыркой в заборе".

Ирина Мирошниченко ностальгирует по ушедшей Москву. "В моей памяти остались зеленые московские дворики, где повсюду можно было пройти, где все соседи друг друга знали. Тверской бульвар жил как единый организм, все было на виду: кто пироги печет, у кого свадьба или развод", – цитирует актрису "7 дней"

Автор: Иван Губкин6 июля 2017, 12:57
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