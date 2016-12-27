Ирина Мирошниченко о своей госпитализации

Ирина Мирошниченко прокомментировала информацию о своей госпитализации. Легендарная актриса заявила, что все сообщения о ее нездоровье – "дикий розыгрыш".

Журналисты связались с 74-летней Ириной Мирошниченко, которую. по информации некоторых СМИ, госпитализировали с болями. Сама актриса эти сообщения опровергла. "Все эти сплетни – какой-то дикий розыгрыш. Я работаю, оставьте меня в покое", – цитируют Ирину Мирошниченко РИА "Новости".



Ранее сообщалось, будто актрису увезли в одну из частных клиник столицы. Якобы Мирошниченко была доставлена в больницу с жалобами на острую боль. После проведенного обследования у нее диагностировали серьезное воспалительное заболевание.

Несмотря на преклонный возраст, Мирошниченко активно работает. Минувшей осенью Ирина рассказала журналистам: "Лето пролетело так быстро, что я ничего не поняла. Практически постоянно была на работе. У меня были съемки, были мастер-классы, был Московский кинофестиваль. На море этим летом совсем не хотелось. А зимой уже когда?"

Ранее артистка открыла очередной театральный сезон. "В театре я начала играть – страшно сказать – полвека назад, – объяснила Мирошниченко. – Это для меня 51-й сезон. А когда я только пришла в МХТ имени Чехова, меня спросили, где я хочу играть. Я не задумываясь ответила: "В мюзикле". "С ума сошла! – сказали мне. – Это Театр имени Чехова. Здравствуй, Толстой, здравствуй, Горький. Какой мюзикл?" И вот спустя 50 лет у нас все-таки решили поставить мюзикл. Господи, какое счастье!"

Напомним, Ирина Мирошниченко начала свою карьеру в кино в фильме "Я шагаю по Москве". Также актриса снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре".

