Падчерица прибрала к рукам деньги актера Бориса Химичева

Алчная барышня лишила наследства родную дочь звезды советского кино. Речь идет о миллионах долларов.

Борис Химичев сыграл в сотне фильмов. Среди самых известных его ролей – заместитель директора ЦРУ Майкл Вэлш в картине "ТАСС уполномочен заявить...", князь Черкасский в фильме "Гардемарины, вперед!" и Максим Македонский в картине "Опасный возраст".

"Борис Петрович оставил солидное наследство – 500-метровый дом в подмосковных Жаворонках, что на престижной Рублевке; участок в полтора гектаров, квартиру на Тверской улице Москвы, дома на Кипре и Греции, большие счета в банках, – рассказала Dni.Ru подруга артиста Антонина Саврасова. – Все это имущество прибрала к рукам его падчерица Елена. Якобы так хотел Химичев. Но он, насколько я знаю, не успел составить завещание по всей форме. Более того, Елену актер никогда не удочерял официально – ей было 25 лет, она сама являлась мамой, когда вошла в семью Химичева. Об удочерении и речи быть не может".

"С Дашей – своей биологической дочерью – Борис Петрович общался всю жизнь, считал ее частью своей семьи, – продолжила Антонина. – Он собирался купить ей квартиру, хотел, чтобы на даче у нее была своя комната, но скоропостижно умер от рака мозга и не успел. А падчерица Елена и ее мать Галина Васильевна были всегда против контактов Химичева со своей кровиночкой. Даже, насколько я помню, во время прощания с артистом в Доме кино у гроба сидели именно они, а Даше места не нашлось, она постояла и вышла".

"При жизни Борис Петрович очень боялся Елены и могущества ее гражданского мужа – тогдашнего префекта Южного округа Москвы Юрия Буланова (в 2010 году был арестован по статье "Присвоение и растрата в особо крупном размере". – Прим. ред.), – заявила Саврасова. – Он мне неоднократно рассказывал, что Лена очень любит деньги. После смерти Галины Васильевны в августе 2011 года Борис Петрович опасался, что падчерица быстро отправит его вслед за женой. Лена просила Бориса Петровича переписать на нее дом в Жаворонках, но он отказался. Теперь же она строит такие козни, презрев светлую память отца".