Балерина сделала ДНК-тест на родство со звездой "Гардемарины, вперед!"

Внебрачная дочь известного актера отстаивает свое доброе имя. Хотя и уверяет, что на наследство не претендует.

До сих пор о балерине и модели Дарье Ганичевой знали только любители высокого искусства. А после появления в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия" 27-летняя красавица вмиг стала знаменитой.

Дарья пришла в студию в поисках правды. Она сообщила, что является внебрачной дочерью актера Бориса Химичева, скончавшегося в 2014 году от онкологического заболевания. Зрители его знают по сотне ролей в кино. Среди самых известных фильмов с его участием – "ТАСС уполномочен заявить", "Две судьбы", "Гардемарины, вперед!".

Артист оставил огромный дом на гектаре земли, виллы в Испании и на Кипре, большую квартиру в центре Москвы. Всем этим, по словам нотариуса, теперь будет распоряжаться приемная дочь актера Елена – такова его воля, отраженная в завещании.

Ганичева уверяет, что вовсе не претендует на роскошное наследство. Она лишь хочет признания, поскольку приемная дочь Химичева якобы не воспринимает ее как родственницу отчима.

Дарья на протяжении двух лет пытается доказать, что она состоит в кровном родстве с известным актером театра и кино. Ради этого девушка даже решила сделать ДНК-тест. Согласно результатам, она на 99,9% дочь Бориса Химичева.

Мать балерины Лидия Ганичева рассказала об отношениях с артистом: "Мы общались до последнего дня. Он нам все рассказывал. 25 лет он общался со своей дочерью. Мы жили сами, на свои деньги, если он помогал, то только от чистого сердца. Мы никогда не говорили о наследстве. Мы сюда пришли не делить имущество, пусть все останется на их совести. Я хочу, чтобы ее все признали дочерью Химичева. Если он признал, я хочу, чтобы все признали!"

Напомним, что Борис Химичев официально был женат пять раз. Десять лет он прожил с актрисой Татьяной Дорониной. Это был ее четвертый и самый долгий брак.