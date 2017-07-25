Фадеев посмеялся над полнотой известной певицы

Максим Фадеев прокомментировал выступление всемирно известной певицы Мэрайи Кэри. В частности, продюсер не оставил без внимания сильно изменившуюся (не в лучшую сторону) фигуру артистки.

Максим Фадеев опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видеозапись выступления певицы Мэрайи Кэри. Латиноамериканская исполнительница заснята на поющей сцене в ультра обтягивающем блестящем купальнике, который демонстрирует выдающиеся формы артистки.

Аппетитная фигура певицы, судя по всему, не оставила Максима Фадеева равнодушным "Мэрайя сегодня. В свое время я ушел со сцены, потому что очень комплексовал из-за своей полноты. Может быть, я зря парился? 😁 Вон девчонка вообще не комплексует и осторожно передвигается по сцене. Понятно, почему. 😁" – написал продюсер, употребив смеющиеся смайлы.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. Одни немедленно начали успокаивать продюсера, страдающего лишним весом, что не обращают внимания на его дополнительные килограммы, а другие накинулись на Фадеева с критикой, дескать, зря он смеется над полной Мэрайей Кэри, когда сам страдает от аналогичных проблем с фигурой.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Июл 24 2017 в 1:06 PDT

"Я думаю что с Вашим талантом можно не париться по поводу полноты", "Не всем конечно быть моделями, но зачем купальник то на жиры натягивать, можно же прикрыть все лишнее и смотреться презентабельно. Может она не знает, что у неё лишний вес надо бы ей сообщить 😂🙈", "Ой ну всем бы такую полноту) и вообще мэрайе до вас далеко", "На мой вкус так очень сочная, сексуальная женщина! Все в ней гармонично", "Максим, чья бы корова мычала, как говорится... У Мараии хоть голос есть... А у вас?????????" – высказались подписчики Фадеева.

Никогда не думал,что в моем возрасте возможно найти друга...Но, оказывается, можно! Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Июл 23 2017 в 11:02 PDT

Отметим, что продюсер, в отличие от той же Мэрайи Кэри, предпочитает не демонстрировать свою фигуру. Поэтому Максим Фадеев редко выходит в свет. А если и делает это, то предпочитает надевать свободную одежду приглушенных (в основном черного цвета) тонов, не акцентирующую внимание на его фигуре.