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В счастье Пугачевой и Галкина засомневались

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Идиллия, которую демонстрируют супруги Алла Пугачева и Максим Галкин, не убедила известного критика Сергея Соседова в том, что Примадонна счастлива. Музыкальный эксперт считает, что ее время безвозвратно ушло, а силы иссякли.
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Читать интервью Соседова почти всегда в удовольствие. Что ни фраза, то перл, что ни замечание, то не в бровь, а в глаз. И обязательно с юмором. Однако Аллу Борисовну Сергей не щадит – критику, судя по его словам, не нравится решительно все, что делает в последнее время легенда эстрады.

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Журналист не одобряет того, что 68-летняя Примадонна любит оголять конечности и дефилировать перед фотографами в мини. "Когда-то у нее были очень красивые ноги. Сейчас, увы, нет. Я не знаю, что она с ними сделала, но такие тонкие ноги, как у нее, это очень некрасиво сегодня. Я бы их не показывал", – отрезал Соседов.

Высказался критик и о нынешнем муже Примадонны, а также ее отношении к нему. "Ей с Галкиным удобно. Счастлива ли она? Думаю, что нет, – заявил Сергей. – И дело даже не в Галкине. В советское время она имела колоссальную славу – такого успеха не имел никто, разве только Муслим Магомаев".

По словам критика, Алла – артистка мирового класса. "После "Арлекино" билеты на ее концерты в Театре эстрады не продавались в кассах – уходили по брони, расходились среди чиновников. В 1984 году я приехал в "Олимпийский", который вмещает 17 тысяч человек, за месяц до начала ее концертов. Вижу, стоит толпа, а в окошке написано: "Билетов нет, не было и не будет". Представляете, а она должна была дать 16 концертов. Человек после такого обожания и поклонения не может быть счастлив", – убежден Соседов.

Сергей считает, что триумф Примадонны в далеком прошлом, и вернуть его уже не получится. "Нет. Время ушло. Артиста создает эпоха. Сейчас другие нравы. Силы у нее тоже иссякли, да и здоровье не то. Она его подорвала гастролями. Голоса уже нет. Образ жизни, который она вела – алкоголь и курение, – все отразилось на ее здоровье", – цитирует журналиста сайт Sobesednik.ru.

Соседов, который помнит Пугачеву в ее лучшие годы, не видит больше у нее той энергетики, как раньше. "Будто другой человек. Пережить все это трудно. Она же прежде всего артистка. Алла никогда не была человеком семьи. Сцена всегда была у нее на первом месте. И никакие замки и дворцы, бриллианты и кабриолеты не заменят ей того успеха, который она имела, – уверен критик. – Это все ничто! Но это уже не вернуть!"

Сергей объяснил, почему больше не верит в успех Аллы на большой сцене. "Ее время ушло окончательно. Это стало ясно после выступления в новогоднем "Огоньке". Там было два номера с ее участием: более стыдного выступления я еще не видел. Нельзя выходить в таком виде. Это мультипликационная пародия на саму себя", – разгромил Примадонну критик.

Соседов признался, что сначала подумал, будто на сцену пародист вышел, а не Алла. "Это было ужасно. И лицо неестественное, и весь ее облик. Нелепейшие наряды! Репертуар негодный – песни не для нее, не про нее. Петь в дорогущем костюме: "Дайте мне копеечку на телогреечку" – это, извините, маразм", – негодует Сергей.

Журналиста категорически не устроил вид артистки на сцене. "Хоть бы телогрейку для смеха накинула. Но не дорогущую пару из европейского бутика. В таких нарядах стоят девушки на центральных улицах в поисках работы. Девушки с низкой социальной ответственностью, – уточнил эксперт. – Но на сцену нельзя в этом выходить. Я думаю, что сама Алла не понимает, что ее время ушло. Но я очень хочу, чтобы она это поняла".

Автор: Елена Алешина24 июля 2017, 23:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Пугачевой и Галкина

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