Муж похвастался красивыми ногами Пугачевой

Максим Галкин продолжает радовать подписчиков в Instagram красивыми фото с отдыха в Юрмале. На новом снимке супруга шоумена Алла Пугачева продемонстрировала свои шикарные ноги.

Максим не стал никак подписывать портрет своей любимой женщины, беззаботно улыбающейся фотографу. Он ограничился смайлом в виде солнца. На фото Алла сидит на пляжной скамейке.

Певица одета в короткие шортики, поэтому комментаторы принялись обсуждать ее стройные, ровные, загорелые конечности. "Вот это ножки...шалунья... ", "Sexy", "Ну, кто ж так ножку то обрезал?!)) Фотографа на мыло!))", "Для своих 68 выглядит замечательно", "Королева", – похвалили примадонну поклонники.

Другие всерьез забеспокоились, что Галкин плохо кормит свою зазнобу. "Вы очень похудели", "Максим, не давайте Алле больше худеть. все хорошо в меру", "Обожаю Аллу Борисовну! Не худейте больше! Здоровья вам крепкого!", "Почему такие худые ноги? ", "Полной была лучше", "Больше не надо худеть", – переживают комментаторы и просят Пугачеву отказаться от диет.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 13 2017 в 3:17 PDT

К слову, на пляже супруги коротали время не вдвоем. К ним присоединились Игорь Николаев и его маленькая дочь Вероника. Композитор использовал Аллу в качестве модели и сделал с ней настоящий фотошедевр. "ВОТ ОНО, ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЮРМАЛЬСКИЙ ЗАКАТ, – назвал свое творение Николаев. – Спасибо любимым @alla_orfey и @maxgalkinru за прекрасный вечер!"

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Июл 12 2017 в 2:21 PDT

Напомним, ранее Алла тоже обновила свой Instagram. Исполнительница опубликовала свой портрет. Певица запечатлена с обнаженными плечами и распущенными волосами. Интересно, что артистка снята без грамма косметики.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Июл 12 2017 в 2:02 PDT

"Я ЖИЗНЬ пою.Мне СЧАСТЬЕ не прощают", – коротко написала Пугачева в сопровождении к фото. Многочисленные подписчики предположили, что таким образом артистка отреагировала на критику, поступающую в адрес ее молодого мужа, телеведущего, юмориста и шоумена Максима Галкина, который с завидной регулярностью начал публиковать в своем аккаунте в той же социальной сети подробности их семейного отдыха в Юрмале.